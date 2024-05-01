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Запад разрешил Украине наносить удары по России, заявил МИД Латвии - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 01.05.2024 (обновлено: 22:41 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/ataka-1943375808.html
Запад разрешил Украине наносить удары по России, заявил МИД Латвии
Запад разрешил Украине наносить удары по России, заявил МИД Латвии - РИА Новости, 01.05.2024
Запад разрешил Украине наносить удары по России, заявил МИД Латвии
Ряд западных партнеров Украины уже предоставил Киеву дальнобойное оружие, разрешив применять его для ударов по России, заявила министр иностранных дел Латвии... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:39
2024-05-01T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
сергей лавров
валентина матвиенко
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ряд западных партнеров Украины уже предоставил Киеву дальнобойное оружие, разрешив применять его для ударов по России, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. "Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений (не наносить удары по территории РФ - ред.)... Конечно, не все объявляется публично, даже лучше не говорить этого публично до определенного времени ", - сказала Браже в интервью, опубликованном на YouTube-канале украинского издания "Европейская правда", отвечая на вопрос об условиях, на которых предоставляется оружие Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В марте украинские беспилотники атаковали несколько российских НПЗ, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", дроны ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских вооруженных сил на российские нефтяные объекты, заявил, что США не поддерживают удары Киева по территории России.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, валентина матвиенко, энтони блинкен, нато, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Энтони Блинкен, НАТО, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Запад разрешил Украине наносить удары по России, заявил МИД Латвии

Глава МИД Латвии: несколько западных стран разрешили ВСУ наносить удары по РФ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ряд западных партнеров Украины уже предоставил Киеву дальнобойное оружие, разрешив применять его для ударов по России, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
"Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений (не наносить удары по территории РФ - ред.)... Конечно, не все объявляется публично, даже лучше не говорить этого публично до определенного времени ", - сказала Браже в интервью, опубликованном на YouTube-канале украинского издания "Европейская правда", отвечая на вопрос об условиях, на которых предоставляется оружие Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
Вчера, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В марте украинские беспилотники атаковали несколько российских НПЗ, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", дроны ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских вооруженных сил на российские нефтяные объекты, заявил, что США не поддерживают удары Киева по территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровВалентина МатвиенкоЭнтони БлинкенНАТОСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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