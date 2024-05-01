https://ria.ru/20240501/arest-1943339358.html

В Нью-Йорке арестовали около 300 протестующих студентов

В Нью-Йорке арестовали около 300 протестующих студентов - РИА Новости, 01.05.2024

В Нью-Йорке арестовали около 300 протестующих студентов

Полиция Нью-Йорка арестовала около 300 протестующих студентов во вторник вечером, сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Эдвард Кабан. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:11

2024-05-01T17:11

2024-05-01T17:11

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нью-йорк (город)

сша

израиль

колумбийский университет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала около 300 протестующих студентов во вторник вечером, сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Эдвард Кабан. В ряде вузов США вспыхнули протесты студентов, выступающих против американской поддержки операции Израиля в секторе Газа. В колумбийскому университете в Нью-Йорке группа студентов в ночь на вторник проникла в одно из помещений и забаррикадировалась там. Во вторник вечером студентов задержали. "Вчера вечером по запросу Колумбийского университета и Городского колледжа Нью-Йорка по запросу обоих вузов полиция вошла на территорию кампусов и вывела протестующих. Примерно было осуществлено 300 арестов предварительно обвинения варьируются от незаконного проникновения до взлома", - сказал Кабан. В полиции уточнили, что всего были арестованы 282 человека: 173 - в Городском колледже, 119 - в Колумбийском университете. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция Нью-Йорка выставила кордоны в двух кварталах от Колумбийского университета, где забаррикадировались студенты, выступающие против операции Израиля в секторе Газа. Как сообщали СМИ, полиция вошла на территорию университета, задержаны около 100 человек. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

https://ria.ru/20240501/protesty-1943305157.html

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

нью-йорк (город)

сша

израиль

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в мире, нью-йорк (город), сша, израиль, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина