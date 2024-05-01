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В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов - РИА Новости, 01.05.2024

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов

Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в честь 1 мая в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:42

2024-05-01T16:42

2024-05-01T16:55

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в честь 1 мая в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.На первомайской акции в Париже продолжаются беспорядки.Когда колонна манифестантов достигла площади Бастилии, полиция начала пытаться дробить протестующих на группы. Она перекрыла часть бульвара Вольтер, оттесняя людей назад. В это время полиция на площади начала бросать в толпу людей шашки со слезоточивым газом, чтобы разогнать их с площади.Радикалы black bloc, тем не менее, продолжают громить витрины и остановки, баллончиками с краской они также наносят на витрины магазинов антикапиталистические лозунги.Как сообщила префектура полиции Парижа, перед началом манифестации 15 человек были задержаны. Всего обыскали порядка 500 человек, у которых изымали ножи и кастеты.Первого мая в честь Дня труда во Франции традиционно проходят манифестации. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек. По данным префектуры полиции Парижа, в столице ожидают от 15 до 30 тысяч участников.

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Слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже. 2024-05-01T16:42 true PT0M16S

Беспорядки на манифестации в Париже На манифестации в Париже начались беспорядки, полиция начала оттеснять участников, применяя дубинки, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-05-01T16:42 true PT0M54S

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в мире, париж