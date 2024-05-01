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В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов - РИА Новости, 01.05.2024
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16:42 01.05.2024 (обновлено: 16:55 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/aktsiya-1943334619.html
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов - РИА Новости, 01.05.2024
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов
Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в честь 1 мая в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:42
2024-05-01T16:55
в мире
париж
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в честь 1 мая в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.На первомайской акции в Париже продолжаются беспорядки.Когда колонна манифестантов достигла площади Бастилии, полиция начала пытаться дробить протестующих на группы. Она перекрыла часть бульвара Вольтер, оттесняя людей назад. В это время полиция на площади начала бросать в толпу людей шашки со слезоточивым газом, чтобы разогнать их с площади.Радикалы black bloc, тем не менее, продолжают громить витрины и остановки, баллончиками с краской они также наносят на витрины магазинов антикапиталистические лозунги.Как сообщила префектура полиции Парижа, перед началом манифестации 15 человек были задержаны. Всего обыскали порядка 500 человек, у которых изымали ножи и кастеты.Первого мая в честь Дня труда во Франции традиционно проходят манифестации. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек. По данным префектуры полиции Парижа, в столице ожидают от 15 до 30 тысяч участников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже.
2024-05-01T16:42
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Беспорядки на манифестации в Париже
На манифестации в Париже начались беспорядки, полиция начала оттеснять участников, применяя дубинки, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, париж
В мире, Париж
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников первомайской акции

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в честь 1 мая в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
На первомайской акции в Париже продолжаются беспорядки.
Когда колонна манифестантов достигла площади Бастилии, полиция начала пытаться дробить протестующих на группы. Она перекрыла часть бульвара Вольтер, оттесняя людей назад. В это время полиция на площади начала бросать в толпу людей шашки со слезоточивым газом, чтобы разогнать их с площади.
Радикалы black bloc, тем не менее, продолжают громить витрины и остановки, баллончиками с краской они также наносят на витрины магазинов антикапиталистические лозунги.
Как сообщила префектура полиции Парижа, перед началом манифестации 15 человек были задержаны. Всего обыскали порядка 500 человек, у которых изымали ножи и кастеты.
Первого мая в честь Дня труда во Франции традиционно проходят манифестации. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек. По данным префектуры полиции Парижа, в столице ожидают от 15 до 30 тысяч участников.
Первомайские митинги и гулянья: как в России отмечают День Весны и Труда
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Первомай известен под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда.

Празднование 1 Мая

Первомай известен под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Традиция празднования восходит к событиям, произошедшим в Чикаго 1 мая 1886 года, когда в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня.

Празднование 1 Мая

Традиция празднования восходит к событиям, произошедшим в Чикаго 1 мая 1886 года, когда в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

Празднование 1 Мая

В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

Празднование 1 Мая

Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Великобритании и некоторых других странах демонстрации проходят в первое воскресенье мая.

Празднование 1 Мая

В Великобритании и некоторых других странах демонстрации проходят в первое воскресенье мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первым открытым массовым выступлением рабочих в России стала прошедшая в 1900 году Харьковская маевка.

Празднование 1 Мая

Первым открытым массовым выступлением рабочих в России стала прошедшая в 1900 году Харьковская маевка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.

Празднование 1 Мая

С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России, а с 1918 года стал нерабочим днем.

Празднование 1 Мая

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России, а с 1918 года стал нерабочим днем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.

Празднование 1 Мая

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первого мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

Празднование 1 Мая

Первого мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку.

Празднование 1 Мая

В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Праздник Весны и Труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.

Празднование 1 Мая

Праздник Весны и Труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первомайские акции в различных формах традиционно проводит Федерация независимых профсоюзов России.

Празднование 1 Мая

Первомайские акции в различных формах традиционно проводит Федерация независимых профсоюзов России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В 2024 году они проходят под девизом: "Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!".

Празднование 1 Мая

В 2024 году они проходят под девизом: "Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.

Празднование 1 Мая

В некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.

Празднование 1 Мая

Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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16 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Первомай сегодня — одно из главных торжеств в России.

Первомайский митинг Коммунистической партии РФ на Красном проспекте в Новосибирске

Первомай сегодня — одно из главных торжеств в России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 17

Первомай известен под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 17

Традиция празднования восходит к событиям, произошедшим в Чикаго 1 мая 1886 года, когда в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 17

В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 17

Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 17

В Великобритании и некоторых других странах демонстрации проходят в первое воскресенье мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 17

Первым открытым массовым выступлением рабочих в России стала прошедшая в 1900 году Харьковская маевка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 17

С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 17

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России, а с 1918 года стал нерабочим днем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 17

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 17

Первого мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 17

В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 17

Праздник Весны и Труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 17

Первомайские акции в различных формах традиционно проводит Федерация независимых профсоюзов России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 17

В 2024 году они проходят под девизом: "Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 17

В некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 17

Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
16 из 17

Первомай сегодня — одно из главных торжеств в России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 17
 
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