Первомайские митинги и гулянья: как в России отмечают День труда

Первомай известен сразу под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
Первомай известен сразу под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
Традиция празднования восходит к событиями, произошедшими в Чикаго 1 мая 1886 года, когда в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня.
Традиция празднования восходит к событиями, произошедшими в Чикаго 1 мая 1886 года, когда в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня.
В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
В Великобритании и некоторых других странах демонстрации проходят в первое воскресенье мая.
В Великобритании и некоторых других странах демонстрации проходят в первое воскресенье мая.
Первым открытым массовым выступлением рабочих в России стала прошедшая в 1900 году Харьковская маевка.
Первым открытым массовым выступлением рабочих в России стала прошедшая в 1900 году Харьковская маевка.
С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.
С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.
В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России, а с 1918 года стал нерабочим днем.
В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России, а с 1918 года стал нерабочим днем.
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 мая не проводились.
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 мая не проводились.
Первого мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.
Первого мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.
В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку.
В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку.
Праздник весны и труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.
Праздник весны и труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.
Первомайские акции в различных формах традиционно проводят Федерации независимых профсоюзов России.
Первомайские акции в различных формах традиционно проводят Федерации независимых профсоюзов России.
В 2024 году они проходят под девизом: "Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!".
В 2024 году они проходят под девизом: "Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!".
В некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.
В некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.
Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.
Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.
Первомай сегодня – одно из главных торжеств.