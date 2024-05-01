https://ria.ru/20240501/may-1943269257.html

Первомайские митинги и гулянья: как в России отмечают День труда

Первомайские митинги и гулянья: как в России отмечают День труда - РИА Новости, 01.05.2024

Первомайские митинги и гулянья: как в России отмечают День труда

День труда традиционно отмечается массовыми демонстрациями и народными гуляньями. Празднование Первомая в России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:10

2024-05-01T15:10

2024-05-01T15:10

фото

россия

москва

праздник весны и труда

чикаго

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День труда традиционно отмечается массовыми демонстрациями и народными гуляньями. Празднование Первомая в России — в фотоленте Ria.ru.

россия

москва

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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