https://ria.ru/20240501/aktsiya-1943291102.html

КПРФ проводит первомайскую акцию в Москве

КПРФ проводит первомайскую акцию в Москве - РИА Новости, 01.05.2024

КПРФ проводит первомайскую акцию в Москве

Партия КПРФ в формате встречи с избирателями проводит акцию в день Праздника весны и труда у памятника Карлу Марксу напротив Большого театра в Москве, передает... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:45

2024-05-01T12:45

2024-05-01T12:45

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

россия

москва

большой театр

карл маркс

празднование 1 мая в россии и мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943260710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e44a0cc4d4ccd0f701e1cd3ba59a5178.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партия КПРФ в формате встречи с избирателями проводит акцию в день Праздника весны и труда у памятника Карлу Марксу напротив Большого театра в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В акции принимают участие лидер партии Геннадий Зюганов, депутаты фракции КПРФ в Госдуме, члены и сторонники партии. На месте можно увидеть большое количество флагов с символикой КПРФ, советских флагов и флагов с портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

https://ria.ru/20240409/pamyatniki-1938892768.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия, москва, большой театр, карл маркс, празднование 1 мая в россии и мире