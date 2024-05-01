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КПРФ проводит первомайскую акцию в Москве
КПРФ проводит первомайскую акцию в Москве - РИА Новости, 01.05.2024
КПРФ проводит первомайскую акцию в Москве
Партия КПРФ в формате встречи с избирателями проводит акцию в день Праздника весны и труда у памятника Карлу Марксу напротив Большого театра в Москве, передает... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:45
2024-05-01T12:45
2024-05-01T12:45
геннадий зюганов
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большой театр
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празднование 1 мая в россии и мире
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партия КПРФ в формате встречи с избирателями проводит акцию в день Праздника весны и труда у памятника Карлу Марксу напротив Большого театра в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В акции принимают участие лидер партии Геннадий Зюганов, депутаты фракции КПРФ в Госдуме, члены и сторонники партии. На месте можно увидеть большое количество флагов с символикой КПРФ, советских флагов и флагов с портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
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геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия, москва, большой театр, карл маркс, празднование 1 мая в россии и мире
Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ, Россия, Москва, Большой театр, Карл Маркс, Празднование 1 мая в России и мире
КПРФ проводит первомайскую акцию в Москве
КПРФ проводит акцию у памятника Карлу Марксу у Большого театра в Москве