https://ria.ru/20240501/abrams-1943243853.html

Трофейный танк Abrams привезли на выставку на Поклонной горе

Трофейный танк Abrams привезли на выставку на Поклонной горе - РИА Новости, 01.05.2024

Трофейный танк Abrams привезли на выставку на Поклонной горе

Американский танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle доставили на Поклонную гору на выставку трофейной техники, захваченной... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:28

2024-05-01T07:28

2024-05-01T09:58

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Американский танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle доставили на Поклонную гору на выставку трофейной техники, захваченной российскими военнослужащими в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны России. Выставка открывается 1 мая и продлится месяц. "На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники министерства обороны Российской Федерации у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба образца были захвачены российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении. M1150 Assault Breacher Vehicle выполнена на базе танка M1 Abrams, её основное предназначение - проделывание проходов в минных полях. Ранее на площадке перед музеем Победы уже разместили 32 единицы трофейной техники, в том числе немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские броневтомобили AT105 Sakson, Husky TSV и Mastiff, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 производства ЮАР, чешскую БМП-1, а также украинскую боевую машину поддержки танков "Азовец".

https://ria.ru/20240430/zapad-1943179414.html

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Трофейный танк M1 Abrams на выставке западной военной техники на Поклонной горе Трофейный американский танк M1 Abrams доставили на выставку поверженной западной военной техники на Поклонной горе. 2024-05-01T07:28 true PT0M24S

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россия, москва, m1 abrams, безопасность