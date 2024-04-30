https://ria.ru/20240430/zapad-1943179414.html

Россия одним действием унизила Запад, заявили в США

Россия одним действием унизила Запад, заявили в США - РИА Новости, 30.04.2024

Россия одним действием унизила Запад, заявили в США

Выставка трофейной техники из зоны спецоперации стала позором для стран НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:29

2024-04-30T16:29

2024-04-30T21:46

специальная военная операция на украине

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Выставка трофейной техники из зоны спецоперации стала позором для стран НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Теперь они демонстрируют технику. <…> Вы знаете, это направлено на унижение Запада", — отметил он.По словам эксперта, эта выставка служит напоминанием о том, что все западные технологии оказались в большинстве своем неэффективными. Джонсон также назвал это решение своего рода победным танцем Москвы.Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. С 1 мая там можно будет увидеть, помимо Leopard 2, БМП Marder, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC — всего более 30 образцов вооружения производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выставка на Поклонной горе вызовет большой интерес у россиян, поскольку они должны видеть поверженную технику.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943170357.html

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в мире, технологии, москва, россия, дмитрий песков, нато, центральное разведывательное управление (цру), сша