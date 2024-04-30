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Россия одним действием унизила Запад, заявили в США - РИА Новости, 30.04.2024
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16:29 30.04.2024 (обновлено: 21:46 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/zapad-1943179414.html
Россия одним действием унизила Запад, заявили в США
Россия одним действием унизила Запад, заявили в США - РИА Новости, 30.04.2024
Россия одним действием унизила Запад, заявили в США
Выставка трофейной техники из зоны спецоперации стала позором для стран НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:29
2024-04-30T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
москва
россия
дмитрий песков
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Выставка трофейной техники из зоны спецоперации стала позором для стран НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Теперь они демонстрируют технику. &lt;…&gt; Вы знаете, это направлено на унижение Запада", — отметил он.По словам эксперта, эта выставка служит напоминанием о том, что все западные технологии оказались в большинстве своем неэффективными. Джонсон также назвал это решение своего рода победным танцем Москвы.Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. С 1 мая там можно будет увидеть, помимо Leopard 2, БМП Marder, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC — всего более 30 образцов вооружения производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выставка на Поклонной горе вызовет большой интерес у россиян, поскольку они должны видеть поверженную технику.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943170357.html
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в мире, технологии, москва, россия, дмитрий песков, нато, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Москва, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Россия одним действием унизила Запад, заявили в США

Джонсон: Россия унизила Запад, выставив трофейную натовскую технику в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Выставка трофейной техники из зоны спецоперации стала позором для стран НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Теперь они демонстрируют технику. <…> Вы знаете, это направлено на унижение Запада", — отметил он.
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По словам эксперта, эта выставка служит напоминанием о том, что все западные технологии оказались в большинстве своем неэффективными. Джонсон также назвал это решение своего рода победным танцем Москвы.
Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. С 1 мая там можно будет увидеть, помимо Leopard 2, БМП Marder, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC — всего более 30 образцов вооружения производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выставка на Поклонной горе вызовет большой интерес у россиян, поскольку они должны видеть поверженную технику.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииМоскваРоссияДмитрий ПесковНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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