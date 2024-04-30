https://ria.ru/20240430/youtube-1943172007.html

В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube

В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube - РИА Новости, 30.04.2024

В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube

Блокировка YouTube – это уравнение, у которого нет решения, он не заблокирован, так как нет российской альтернативы, а альтернативы нет, потому что YouTube не... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:54

2024-04-30T15:54

2024-04-30T15:54

технологии

россия

антон горелкин

youtube

госдума рф

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Блокировка YouTube – это уравнение, у которого нет решения, он не заблокирован, так как нет российской альтернативы, а альтернативы нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале. "YouTube без объяснения причин удалил ещё несколько российских каналов: под бан попали "Свидетели и Гогуа", "Телега Шоу" и "Сорян, это пранк". На одном из них недавно вышло мое интервью, в котором мы вместе с журналистом Ильей Гогуа как раз рассуждали о том, зачем американская платформа так делает, и как мы должны реагировать. Повторюсь: блокировка YouTube – уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но её нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом", - написал Горелкин. Депутат отметил, что российским платформам нужно привыкнуть к мысли, что конкуренция с YouTube – убыточная история с точки зрения бизнеса, на которую потребуется много денег. "Какая из российских платформ сможет выполнить все эти условия и не обанкротиться – хороший вопрос. Есть мнение, что у нас слишком много видеохостингов, тогда как для борьбы с YouTube нужна консолидация. Возможно, нашим командам, которые сейчас конкурируют скорее не с американцами, а друг с другом, действительно пора объединиться? Я убежден, что сложение наработок российских компаний в итоге сможет привести к замещению YouTube не только на территории России, но и подарить возможность публиковать и смотреть видео без американской цензуры жителям дружественных стран. И в таком проекте наше государство наверняка будет очень заинтересовано", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240326/youtube-1935784861.html

https://ria.ru/20240309/prilozhenie-1931978262.html

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технологии, россия, антон горелкин, youtube, госдума рф