В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube
Депутат Горелкин назвал блокировку YouTube уравнением, у которого нет решения
© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Блокировка YouTube – это уравнение, у которого нет решения, он не заблокирован, так как нет российской альтернативы, а альтернативы нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.
"YouTube без объяснения причин удалил ещё несколько российских каналов: под бан попали "Свидетели и Гогуа", "Телега Шоу" и "Сорян, это пранк". На одном из них недавно вышло мое интервью, в котором мы вместе с журналистом Ильей Гогуа как раз рассуждали о том, зачем американская платформа так делает, и как мы должны реагировать. Повторюсь: блокировка YouTube – уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но её нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом", - написал Горелкин.
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Депутат отметил, что российским платформам нужно привыкнуть к мысли, что конкуренция с YouTube – убыточная история с точки зрения бизнеса, на которую потребуется много денег.
"Какая из российских платформ сможет выполнить все эти условия и не обанкротиться – хороший вопрос. Есть мнение, что у нас слишком много видеохостингов, тогда как для борьбы с YouTube нужна консолидация. Возможно, нашим командам, которые сейчас конкурируют скорее не с американцами, а друг с другом, действительно пора объединиться? Я убежден, что сложение наработок российских компаний в итоге сможет привести к замещению YouTube не только на территории России, но и подарить возможность публиковать и смотреть видео без американской цензуры жителям дружественных стран. И в таком проекте наше государство наверняка будет очень заинтересовано", - подчеркнул он.
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