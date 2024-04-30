Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/youtube-1943172007.html
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube - РИА Новости, 30.04.2024
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube
Блокировка YouTube – это уравнение, у которого нет решения, он не заблокирован, так как нет российской альтернативы, а альтернативы нет, потому что YouTube не... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:54
2024-04-30T15:54
технологии
россия
антон горелкин
youtube
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Блокировка YouTube – это уравнение, у которого нет решения, он не заблокирован, так как нет российской альтернативы, а альтернативы нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале. "YouTube без объяснения причин удалил ещё несколько российских каналов: под бан попали "Свидетели и Гогуа", "Телега Шоу" и "Сорян, это пранк". На одном из них недавно вышло мое интервью, в котором мы вместе с журналистом Ильей Гогуа как раз рассуждали о том, зачем американская платформа так делает, и как мы должны реагировать. Повторюсь: блокировка YouTube – уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но её нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом", - написал Горелкин. Депутат отметил, что российским платформам нужно привыкнуть к мысли, что конкуренция с YouTube – убыточная история с точки зрения бизнеса, на которую потребуется много денег. "Какая из российских платформ сможет выполнить все эти условия и не обанкротиться – хороший вопрос. Есть мнение, что у нас слишком много видеохостингов, тогда как для борьбы с YouTube нужна консолидация. Возможно, нашим командам, которые сейчас конкурируют скорее не с американцами, а друг с другом, действительно пора объединиться? Я убежден, что сложение наработок российских компаний в итоге сможет привести к замещению YouTube не только на территории России, но и подарить возможность публиковать и смотреть видео без американской цензуры жителям дружественных стран. И в таком проекте наше государство наверняка будет очень заинтересовано", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240326/youtube-1935784861.html
https://ria.ru/20240309/prilozhenie-1931978262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3e0d133e282da3db81823da5aafc7d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, антон горелкин, youtube, госдума рф
Технологии, Россия, Антон Горелкин, YouTube, Госдума РФ
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube

Депутат Горелкин назвал блокировку YouTube уравнением, у которого нет решения

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Блокировка YouTube – это уравнение, у которого нет решения, он не заблокирован, так как нет российской альтернативы, а альтернативы нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.
"YouTube без объяснения причин удалил ещё несколько российских каналов: под бан попали "Свидетели и Гогуа", "Телега Шоу" и "Сорян, это пранк". На одном из них недавно вышло мое интервью, в котором мы вместе с журналистом Ильей Гогуа как раз рассуждали о том, зачем американская платформа так делает, и как мы должны реагировать. Повторюсь: блокировка YouTube – уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но её нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом", - написал Горелкин.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube
26 марта, 00:23
Депутат отметил, что российским платформам нужно привыкнуть к мысли, что конкуренция с YouTube – убыточная история с точки зрения бизнеса, на которую потребуется много денег.
"Какая из российских платформ сможет выполнить все эти условия и не обанкротиться – хороший вопрос. Есть мнение, что у нас слишком много видеохостингов, тогда как для борьбы с YouTube нужна консолидация. Возможно, нашим командам, которые сейчас конкурируют скорее не с американцами, а друг с другом, действительно пора объединиться? Я убежден, что сложение наработок российских компаний в итоге сможет привести к замещению YouTube не только на территории России, но и подарить возможность публиковать и смотреть видео без американской цензуры жителям дружественных стран. И в таком проекте наше государство наверняка будет очень заинтересовано", - подчеркнул он.
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
СМИ: соцсеть Х представит аналог YouTube для SmartTV
9 марта, 07:18
 
ТехнологииРоссияАнтон ГорелкинYouTubeГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала