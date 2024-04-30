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В США раскрыли критическую проблему ВСУ после катастрофы на передовой
В США раскрыли критическую проблему ВСУ после катастрофы на передовой - РИА Новости, 30.04.2024
В США раскрыли критическую проблему ВСУ после катастрофы на передовой
Нехватка личного состава несет настолько большую угрозу ВСУ, что даже поддержка союзников едва ли может исправить положение, пишет The Washington Post со... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:19
2024-04-30T14:19
2024-04-30T14:19
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Нехватка личного состава несет настолько большую угрозу ВСУ, что даже поддержка союзников едва ли может исправить положение, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение бывшего американского морского пехотинца Роба Ли."Ситуация с людскими ресурсами становится всё более насущной проблемой. И если ее не решить, пакет помощи не решит всех проблем Украины", — заявил бывший военный.Издание напомнило, что на прошлой неделе ВСУ отступили из сразу трех сел на востоке Донецкой области, что свидетельствует о глубоких проблемах ВСУ, которые сейчас вынуждены выбирать — жертвовать людьми или территориями.Накануне на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии. Так, альянс обеспечил Киев деньгами, но не наладил бесперебойную поставку оружия на фронт. Более того, пожаловался Зеленский, НАТО не уточнила, что конкретно доедет до Украины.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
https://ria.ru/20240430/rossiya-1943125063.html
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В мире, Киев, Украина, Донецкая область, Йенс Столтенберг, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США раскрыли критическую проблему ВСУ после катастрофы на передовой
WP: нехватка личного состава является главной проблемой ВСУ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Нехватка личного состава несет настолько большую угрозу ВСУ, что даже поддержка союзников едва ли может исправить положение, пишет The Washington Post
со ссылкой на мнение бывшего американского морского пехотинца Роба Ли.
"Ситуация с людскими ресурсами становится всё более насущной проблемой. И если ее не решить, пакет помощи не решит всех проблем Украины", — заявил бывший военный.
Издание напомнило, что на прошлой неделе ВСУ отступили из сразу трех сел на востоке Донецкой области, что свидетельствует о глубоких проблемах ВСУ, которые сейчас вынуждены выбирать — жертвовать людьми или территориями.
Накануне на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии. Так, альянс обеспечил Киев деньгами, но не наладил бесперебойную поставку оружия на фронт. Более того, пожаловался Зеленский, НАТО не уточнила, что конкретно доедет до Украины.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.