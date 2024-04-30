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Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг
Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг - РИА Новости, 30.04.2024
Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг
Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, "пошатнулось" из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:08
2024-04-30T18:08
2024-04-30T18:08
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, "пошатнулось" из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины - ред.)", - заявил Столтенберг в интервью агентству Рейтер. Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Украина, Россия, США, Йенс Столтенберг, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось