https://ria.ru/20240430/ukraina-1943193294.html

Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг

Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг - РИА Новости, 30.04.2024

Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг

Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, "пошатнулось" из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:08

2024-04-30T18:08

2024-04-30T18:08

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, "пошатнулось" из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины - ред.)", - заявил Столтенберг в интервью агентству Рейтер. Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html

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