Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ
Forbes: необходимые ВСУ канадские БТР Украина сможет получить только через год
© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Канада сможет поставить обещанные БТР Украине, в которых она остро нуждается, только через год, пишет Forbes.
"Больше всего Украина нуждается в артиллерии, средствах ПВО и свежей пехоте для своих потрепанных боевых бригад. На четвертом месте — бронетранспортеры. Отчаянная потребность в БТР, а также в боевых машинах пехоты, которые имеют более тяжелое вооружение, объясняет разочарование по поводу леденящей душу медленной передачи Канадой БТР Bison Украине", — говорится в материале.
Отмечается, что Оттава планировала поставить всего 89 машин, а также запасные части. С момента обещания до поставки Канаде потребуется год, чтобы поставить 50 БТР. За это же время украинцы потеряют в среднем около 500 БТР и БМП, поясняет автор статьи.
"Проблема в том, что с 2022 года вооруженные силы Украины увеличились примерно вдвое. 2000 советских БТР и БМП, <…>, возможно, и хватило бы на 50 бригад, но на 100 бригад их не хватало. Добавьте к этому 2 000 подаренных машин и вычтите тысячу потерянных, и вы получите нехватку в 1 000 единиц техники. Украинские командиры знали, что это будет проблемой", — добавляет обозреватель.
Украинцы уже год ждут 50 новых машин, чтобы удовлетворить примерно пять процентов своей потребности в БТР, резюмируется в публикации.
Ранее в прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.