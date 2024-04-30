https://ria.ru/20240430/ukraina-1943170357.html

Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ

Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024

Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ

Канада сможет поставить обещанные БТР Украине, в которых она остро нуждается, только через год, пишет Forbes. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:43

2024-04-30T15:43

2024-04-30T19:25

специальная военная операция на украине

технологии

канада

украина

оттава

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Канада сможет поставить обещанные БТР Украине, в которых она остро нуждается, только через год, пишет Forbes."Больше всего Украина нуждается в артиллерии, средствах ПВО и свежей пехоте для своих потрепанных боевых бригад. На четвертом месте — бронетранспортеры. Отчаянная потребность в БТР, а также в боевых машинах пехоты, которые имеют более тяжелое вооружение, объясняет разочарование по поводу леденящей душу медленной передачи Канадой БТР Bison Украине", — говорится в материале.Отмечается, что Оттава планировала поставить всего 89 машин, а также запасные части. С момента обещания до поставки Канаде потребуется год, чтобы поставить 50 БТР. За это же время украинцы потеряют в среднем около 500 БТР и БМП, поясняет автор статьи."Проблема в том, что с 2022 года вооруженные силы Украины увеличились примерно вдвое. 2000 советских БТР и БМП, <…>, возможно, и хватило бы на 50 бригад, но на 100 бригад их не хватало. Добавьте к этому 2 000 подаренных машин и вычтите тысячу потерянных, и вы получите нехватку в 1 000 единиц техники. Украинские командиры знали, что это будет проблемой", — добавляет обозреватель.Украинцы уже год ждут 50 новых машин, чтобы удовлетворить примерно пять процентов своей потребности в БТР, резюмируется в публикации.Ранее в прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943156917.html

https://ria.ru/20240430/kiev-1943161602.html

канада

украина

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, канада, украина, оттава, сергей шойгу