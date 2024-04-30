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Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 30.04.2024 (обновлено: 19:25 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943170357.html
Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ
Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ
Канада сможет поставить обещанные БТР Украине, в которых она остро нуждается, только через год, пишет Forbes. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:43
2024-04-30T19:25
специальная военная операция на украине
технологии
канада
украина
оттава
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Канада сможет поставить обещанные БТР Украине, в которых она остро нуждается, только через год, пишет Forbes."Больше всего Украина нуждается в артиллерии, средствах ПВО и свежей пехоте для своих потрепанных боевых бригад. На четвертом месте — бронетранспортеры. Отчаянная потребность в БТР, а также в боевых машинах пехоты, которые имеют более тяжелое вооружение, объясняет разочарование по поводу леденящей душу медленной передачи Канадой БТР Bison Украине", — говорится в материале.Отмечается, что Оттава планировала поставить всего 89 машин, а также запасные части. С момента обещания до поставки Канаде потребуется год, чтобы поставить 50 БТР. За это же время украинцы потеряют в среднем около 500 БТР и БМП, поясняет автор статьи."Проблема в том, что с 2022 года вооруженные силы Украины увеличились примерно вдвое. 2000 советских БТР и БМП, &lt;…&gt;, возможно, и хватило бы на 50 бригад, но на 100 бригад их не хватало. Добавьте к этому 2 000 подаренных машин и вычтите тысячу потерянных, и вы получите нехватку в 1 000 единиц техники. Украинские командиры знали, что это будет проблемой", — добавляет обозреватель.Украинцы уже год ждут 50 новых машин, чтобы удовлетворить примерно пять процентов своей потребности в БТР, резюмируется в публикации.Ранее в прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943156917.html
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технологии, канада, украина, оттава, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Канада, Украина, Оттава, Сергей Шойгу
Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ

Forbes: необходимые ВСУ канадские БТР Украина сможет получить только через год

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Канада сможет поставить обещанные БТР Украине, в которых она остро нуждается, только через год, пишет Forbes.
"Больше всего Украина нуждается в артиллерии, средствах ПВО и свежей пехоте для своих потрепанных боевых бригад. На четвертом месте — бронетранспортеры. Отчаянная потребность в БТР, а также в боевых машинах пехоты, которые имеют более тяжелое вооружение, объясняет разочарование по поводу леденящей душу медленной передачи Канадой БТР Bison Украине", — говорится в материале.
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Отмечается, что Оттава планировала поставить всего 89 машин, а также запасные части. С момента обещания до поставки Канаде потребуется год, чтобы поставить 50 БТР. За это же время украинцы потеряют в среднем около 500 БТР и БМП, поясняет автор статьи.
"Проблема в том, что с 2022 года вооруженные силы Украины увеличились примерно вдвое. 2000 советских БТР и БМП, <…>, возможно, и хватило бы на 50 бригад, но на 100 бригад их не хватало. Добавьте к этому 2 000 подаренных машин и вычтите тысячу потерянных, и вы получите нехватку в 1 000 единиц техники. Украинские командиры знали, что это будет проблемой", — добавляет обозреватель.
Украинцы уже год ждут 50 новых машин, чтобы удовлетворить примерно пять процентов своей потребности в БТР, резюмируется в публикации.
Ранее в прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКанадаУкраинаОттаваСергей Шойгу
 
 
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