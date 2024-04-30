https://ria.ru/20240430/tiktok-1943100428.html

Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе - РИА Новости, 30.04.2024

Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

Социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T05:24

2024-04-30T05:24

2024-04-30T05:24

в мире

сша

урсула фон дер ляйен

tiktok

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это не исключено", - приводит ее слова газета Politico. Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны. На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии. Ранее Европейская комиссия в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в которое включены функции вознаграждений за "лайки". В Еврокомиссии, в частности, подозревают, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом, а инструменты вознаграждений могут оказывать негативное влияние на пользователей, в особенности детей, провоцируя привыкание и зависимость. В частности, в ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определенных заданий, таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей. В свою очередь палата представителей США ранее приняла законопроект, который принуждает владельца TikTok компанию ByteDance продать американский бизнес под угрозой блокировки.

https://ria.ru/20240424/tiktok-1942123157.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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в мире, сша, урсула фон дер ляйен, tiktok, еврокомиссия, евросоюз