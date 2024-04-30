Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе
Урсула фон дер Ляйен: TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это не исключено", - приводит ее слова газета Politico.
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Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.
На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии.
Ранее Европейская комиссия в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в которое включены функции вознаграждений за "лайки". В Еврокомиссии, в частности, подозревают, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом, а инструменты вознаграждений могут оказывать негативное влияние на пользователей, в особенности детей, провоцируя привыкание и зависимость. В частности, в ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определенных заданий, таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей.
В свою очередь палата представителей США ранее приняла законопроект, который принуждает владельца TikTok компанию ByteDance продать американский бизнес под угрозой блокировки.
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