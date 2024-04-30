https://ria.ru/20240430/tekhas-1943097696.html
Корреспонденту РИА Новости разбили телефон на акции протеста в Техасе
Корреспонденту РИА Новости разбили телефон на акции протеста в Техасе - РИА Новости, 30.04.2024
Корреспонденту РИА Новости разбили телефон на акции протеста в Техасе
Корреспонденту РИА Новости разбили телефон во время разгона полицией акции в Техасе — протестующие в поддержку Палестины на территории Техасского университета в РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T03:21
2024-04-30T03:21
2024-04-30T03:28
в мире
палестина
остин
техас
карин жан-пьер
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572611471_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_616578cd0f485d5690847e318380da19.jpg
ОСТИН (США), 30 апр — РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости разбили телефон во время разгона полицией акции в Техасе — протестующие в поддержку Палестины на территории Техасского университета в Остине выбили из рук журналистки смартфон, которым она вела съемку, один из демонстрантов намеренно наступил на аппарат. Правоохранители применили против протестующих на территории университета в Остине перцовый газ, так как столкнулись с агрессивным поведением: некоторые участники акции отказываются расходиться и оказывают сопротивление полицейским. Кроме того, правоохранители задерживают демонстрантов, соорудивших несанкционированные палаточные лагеря на территории учебного заведения. При этом в ходе акции один из демонстрантов облил корреспондента РИА Новости водой. Другой участник акции выбил у нее из рук телефон, после чего намеренно наступил на него, в результате экран оказался сломан.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее не стала комментировать применение силовиками спецсредств для подавления студенческих протестов в поддержку Палестины в ряде американских университетов.
https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html
палестина
остин
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572611471_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_67b13cb3f36eb0c96bff6dd7b7c7a9db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, остин, техас, карин жан-пьер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Палестина, Остин, Техас, Карин Жан-Пьер, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Корреспонденту РИА Новости разбили телефон на акции протеста в Техасе
Протестующие в Техасе выбили из рук корреспондента РИА Новости смартфон
ОСТИН (США), 30 апр — РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости разбили телефон во время разгона полицией акции в Техасе — протестующие в поддержку Палестины на территории Техасского университета в Остине выбили из рук журналистки смартфон, которым она вела съемку, один из демонстрантов намеренно наступил на аппарат.
Правоохранители применили против протестующих на территории университета в Остине перцовый газ, так как столкнулись с агрессивным поведением: некоторые участники акции отказываются расходиться и оказывают сопротивление полицейским. Кроме того, правоохранители задерживают демонстрантов, соорудивших несанкционированные палаточные лагеря на территории учебного заведения.
При этом в ходе акции один из демонстрантов облил корреспондента РИА Новости водой. Другой участник акции выбил у нее из рук телефон, после чего намеренно наступил на него, в результате экран оказался сломан.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
ранее не стала комментировать применение силовиками спецсредств для подавления студенческих протестов в поддержку Палестины в ряде американских университетов.