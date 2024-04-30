https://ria.ru/20240430/tekhas-1943097696.html

Корреспонденту РИА Новости разбили телефон на акции протеста в Техасе

Корреспонденту РИА Новости разбили телефон на акции протеста в Техасе - РИА Новости, 30.04.2024

Корреспонденту РИА Новости разбили телефон на акции протеста в Техасе

Корреспонденту РИА Новости разбили телефон во время разгона полицией акции в Техасе — протестующие в поддержку Палестины на территории Техасского университета в РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T03:21

2024-04-30T03:21

2024-04-30T03:28

в мире

палестина

остин

техас

карин жан-пьер

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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ОСТИН (США), 30 апр — РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости разбили телефон во время разгона полицией акции в Техасе — протестующие в поддержку Палестины на территории Техасского университета в Остине выбили из рук журналистки смартфон, которым она вела съемку, один из демонстрантов намеренно наступил на аппарат. Правоохранители применили против протестующих на территории университета в Остине перцовый газ, так как столкнулись с агрессивным поведением: некоторые участники акции отказываются расходиться и оказывают сопротивление полицейским. Кроме того, правоохранители задерживают демонстрантов, соорудивших несанкционированные палаточные лагеря на территории учебного заведения. При этом в ходе акции один из демонстрантов облил корреспондента РИА Новости водой. Другой участник акции выбил у нее из рук телефон, после чего намеренно наступил на него, в результате экран оказался сломан.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее не стала комментировать применение силовиками спецсредств для подавления студенческих протестов в поддержку Палестины в ряде американских университетов.

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

палестина

остин

техас

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в мире, палестина, остин, техас, карин жан-пьер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша