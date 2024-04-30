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В Техасе задержали около 40 студентов на акции в поддержку Палестины
В Техасе задержали около 40 студентов на акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 30.04.2024
В Техасе задержали около 40 студентов на акции в поддержку Палестины
Порядка 40 студентов, которые вышли на демонстрацию в поддержку Палестины на территории Техасского университета в американском городе Остин, задержаны... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T04:12
2024-04-30T04:12
2024-04-30T04:12
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Порядка 40 студентов, которые вышли на демонстрацию в поддержку Палестины на территории Техасского университета в американском городе Остин, задержаны сотрудниками полиции, сообщает телеканал CNN со ссылкой на организаторов акции. "Были арестованы порядка 40 человек. В ходе арестов полиция применила светошумовые гранаты и другие химические снаряды", - заявили организаторы. В офисе окружного шерифа отказались раскрыть телеканалу точное число задержанных, отметив, что подсчеты будут подведены не раньше вторника. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее не стала комментировать применение силовиками спецсредств для подавления студенческих протестов в поддержку Палестины на территориях американских университетов.
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в мире, палестина, остин, карин жан-пьер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, техас
В мире, Палестина, Остин, Карин Жан-Пьер, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Техас
В Техасе задержали около 40 студентов на акции в поддержку Палестины
CNN: в Техасе на акции в поддержку Палестины задержали около 40 студентов