https://ria.ru/20240430/ssha-1943098704.html

В Техасе задержали около 40 студентов на акции в поддержку Палестины

В Техасе задержали около 40 студентов на акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 30.04.2024

В Техасе задержали около 40 студентов на акции в поддержку Палестины

Порядка 40 студентов, которые вышли на демонстрацию в поддержку Палестины на территории Техасского университета в американском городе Остин, задержаны... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T04:12

2024-04-30T04:12

2024-04-30T04:12

в мире

палестина

остин

карин жан-пьер

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Порядка 40 студентов, которые вышли на демонстрацию в поддержку Палестины на территории Техасского университета в американском городе Остин, задержаны сотрудниками полиции, сообщает телеканал CNN со ссылкой на организаторов акции. "Были арестованы порядка 40 человек. В ходе арестов полиция применила светошумовые гранаты и другие химические снаряды", - заявили организаторы. В офисе окружного шерифа отказались раскрыть телеканалу точное число задержанных, отметив, что подсчеты будут подведены не раньше вторника. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее не стала комментировать применение силовиками спецсредств для подавления студенческих протестов в поддержку Палестины на территориях американских университетов.

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

палестина

остин

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в мире, палестина, остин, карин жан-пьер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, техас