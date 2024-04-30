https://ria.ru/20240430/rossiya-1943192346.html
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 30.04.2024
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России
Российское ВПК в разы превосходит западное производство оружия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:01
2024-04-30T18:01
2024-04-30T19:24
специальная военная операция на украине
россия
европа
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российское ВПК в разы превосходит западное производство оружия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские по крайней мере на данный момент увеличивают производство оружия быстрее, чем это может сделать Запад. Объемы того, что они производят уже на порядки превышают то, что Запад производит и может поставлять на Украину", — отметил он.По словам эксперта, Западу чрезвычайно трудно поддерживать боевые действия в хорошем состоянии с точки зрения оборонного производства. Меркурис также обратил внимание на острую нехватку живой силы в рядах ВСУ."Происходят все более отчаянные попытки оказать давление на украинцев, бежавших из страны в Европу, чтобы они вернулись для дальнейшей мобилизации и отправки на фронт. Трудно представить, что нужно сделать, чтобы это произошло", — резюмировал он.Ранее в прошлый вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943170357.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943156917.html
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россия, европа, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России
Меркурис: Россия на порядок превосходит Запад по оборонной промышленности