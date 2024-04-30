Рейтинг@Mail.ru
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 30.04.2024 (обновлено: 19:24 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/rossiya-1943192346.html
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 30.04.2024
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России
Российское ВПК в разы превосходит западное производство оружия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:01
2024-04-30T19:24
специальная военная операция на украине
россия
европа
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936148483_0:116:2842:1715_1920x0_80_0_0_2aaa8b824e2d1230b6a762960849faf8.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российское ВПК в разы превосходит западное производство оружия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские по крайней мере на данный момент увеличивают производство оружия быстрее, чем это может сделать Запад. Объемы того, что они производят уже на порядки превышают то, что Запад производит и может поставлять на Украину", — отметил он.По словам эксперта, Западу чрезвычайно трудно поддерживать боевые действия в хорошем состоянии с точки зрения оборонного производства. Меркурис также обратил внимание на острую нехватку живой силы в рядах ВСУ."Происходят все более отчаянные попытки оказать давление на украинцев, бежавших из страны в Европу, чтобы они вернулись для дальнейшей мобилизации и отправки на фронт. Трудно представить, что нужно сделать, чтобы это произошло", — резюмировал он.Ранее в прошлый вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943170357.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943156917.html
россия
европа
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936148483_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_396cad14d693e69bd929ef0ad4b09360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Трудно представить. На Западе сделали шокирующее заявление о России

Меркурис: Россия на порядок превосходит Запад по оборонной промышленности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российское ВПК в разы превосходит западное производство оружия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Русские по крайней мере на данный момент увеличивают производство оружия быстрее, чем это может сделать Запад. Объемы того, что они производят уже на порядки превышают то, что Запад производит и может поставлять на Украину", — отметил он.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Командиры знали. ВСУ получили неожиданный удар в спину, пишут СМИ
Вчера, 15:43
По словам эксперта, Западу чрезвычайно трудно поддерживать боевые действия в хорошем состоянии с точки зрения оборонного производства. Меркурис также обратил внимание на острую нехватку живой силы в рядах ВСУ.
"Происходят все более отчаянные попытки оказать давление на украинцев, бежавших из страны в Европу, чтобы они вернулись для дальнейшей мобилизации и отправки на фронт. Трудно представить, что нужно сделать, чтобы это произошло", — резюмировал он.
Ранее в прошлый вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского
Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала