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На Западе раскрыли, на что пришлось пойти из страха перед Россией - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 30.04.2024 (обновлено: 14:27 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/rossiya-1943125063.html
На Западе раскрыли, на что пришлось пойти из страха перед Россией
На Западе раскрыли, на что пришлось пойти из страха перед Россией - РИА Новости, 30.04.2024
На Западе раскрыли, на что пришлось пойти из страха перед Россией
Запад намеренно не поставляет Украине помощь в полном размере, так как боится спровоцировать войну с Россией, заявил бывший глава Национального... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:59
2024-04-30T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
йенс столтенберг
александр сырский
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запад намеренно не поставляет Украине помощь в полном размере, так как боится спровоцировать войну с Россией, заявил бывший глава Национального разведывательного центра Испании Хорхе Дескайар в интервью La Vanguardia."То, что мы делаем на Западе, — это поддерживаем Украину, и поддерживаем, надо сказать, не очень. Украине дают инструменты, необходимые для самозащиты, но не для победы, потому что нет желания провоцировать третью мировую войну", — сказал он.Дескайар добавил, что мир боится поражения России, так как не может предположить, какие действия в этом случае предпримет Москва.Накануне на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии. Так, альянс обеспечил Киев деньгами, но не наладил бесперебойную поставку оружия на фронт. Более того, пожаловался Зеленский, НАТО не уточнила, что конкретно доедет до Украины.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
https://ria.ru/20240430/mask-1943108147.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, александр сырский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Александр Сырский, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, на что пришлось пойти из страха перед Россией

Дескайар: Запад не поставляет Киеву требуемую помощь из-за страха перед Россией

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запад намеренно не поставляет Украине помощь в полном размере, так как боится спровоцировать войну с Россией, заявил бывший глава Национального разведывательного центра Испании Хорхе Дескайар в интервью La Vanguardia.
"То, что мы делаем на Западе, — это поддерживаем Украину, и поддерживаем, надо сказать, не очень. Украине дают инструменты, необходимые для самозащиты, но не для победы, потому что нет желания провоцировать третью мировую войну", — сказал он.
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Дескайар добавил, что мир боится поражения России, так как не может предположить, какие действия в этом случае предпримет Москва.
Накануне на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии. Так, альянс обеспечил Киев деньгами, но не наладил бесперебойную поставку оружия на фронт. Более того, пожаловался Зеленский, НАТО не уточнила, что конкретно доедет до Украины.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергАлександр СырскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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