На Западе раскрыли, на что пришлось пойти из страха перед Россией
Дескайар: Запад не поставляет Киеву требуемую помощь из-за страха перед Россией
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запад намеренно не поставляет Украине помощь в полном размере, так как боится спровоцировать войну с Россией, заявил бывший глава Национального разведывательного центра Испании Хорхе Дескайар в интервью La Vanguardia.
"То, что мы делаем на Западе, — это поддерживаем Украину, и поддерживаем, надо сказать, не очень. Украине дают инструменты, необходимые для самозащиты, но не для победы, потому что нет желания провоцировать третью мировую войну", — сказал он.
Дескайар добавил, что мир боится поражения России, так как не может предположить, какие действия в этом случае предпримет Москва.
Накануне на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии. Так, альянс обеспечил Киев деньгами, но не наладил бесперебойную поставку оружия на фронт. Более того, пожаловался Зеленский, НАТО не уточнила, что конкретно доедет до Украины.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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