https://ria.ru/20240430/reysy-1943201804.html
Utair начала выполнять полеты из Тюмени в Самарканд
Utair начала выполнять полеты из Тюмени в Самарканд - РИА Новости, 30.04.2024
Utair начала выполнять полеты из Тюмени в Самарканд
Российская авиакомпания Utair с 30 апреля начала выполнять еженедельные рейсы из Тюмени в Самарканд, сообщает пресс-служба самаркандского аэропорта в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:27
2024-04-30T19:27
2024-04-30T19:27
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ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания Utair с 30 апреля начала выполнять еженедельные рейсы из Тюмени в Самарканд, сообщает пресс-служба самаркандского аэропорта в Telegram-канале. "В рамках сотрудничества компании Air Marakanda и авиакомпании Utair впервые запущено прямое авиасообщение между Самаркандом и городом в Западной Сибири России – Тюменью", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, полеты будут выполняться по вторникам, стоимость билетов – от 180 долларов. Ранее аэропорт сообщал, что российские авиакомпании "Победа", "Аэрофлот", S7 Airlines и Utair в весенне-летний сезон увеличат число рейсов из в Самарканда, из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. В сентябре 2021 года АО Uzbekistan Airports (управляет всеми аэропортами Узбекистана) и ИП ООО Air Marakanda подписали соглашение о модернизации аэропорта Самарканда на условиях ГЧП. Проект стоимостью более 80 миллионов долларов предусматривает комплексное развитие аэропорта, строительство аэропортовой инфраструктуры, а также ее эксплуатацию. EPC-подрядчиком по модернизации выступает компания Enter Engineering (зарегистрирована в Сингапуре).
https://ria.ru/20240429/reys-1943018405.html
https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html
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экономика, самарканд, тюмень, западная сибирь, ютэйр, россия, узбекистан
Экономика, Самарканд, Тюмень, Западная Сибирь, ЮТэйр, Россия, Узбекистан
Utair начала выполнять полеты из Тюмени в Самарканд
Авиакомпания Utair начала выполнять еженедельные рейсы из Тюмени в Самарканд