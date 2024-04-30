https://ria.ru/20240430/razgovor-1943195602.html

Источник: корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД

Источник: корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД - РИА Новости, 30.04.2024

Источник: корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД

Источник РИА Новости, комментируя разночтения в сообщениях о разговоре глав МИД РФ Сергея Лаврова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, заявил, что корректная РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:41

2024-04-30T18:41

2024-04-30T18:47

россия

таджикистан

в мире

сироджиддин мухриддин

сергей лавров

крокус сити холл

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Источник РИА Новости, комментируя разночтения в сообщениях о разговоре глав МИД РФ Сергея Лаврова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, заявил, что корректная версия разговора изложена в публикации МИД России.Отвечая на вопрос о том, почему присутствуют такие разночтения в сообщениях для СМИ МИД РФ и МИД Таджикистана о сегодняшнем телефонном разговоре глав этих ведомств, источник указал, что "корректная версия разговора изложена в публикации МИД России".Ранее Лавров в телефонном разговоре с Мухриддином разъяснил тщательную проверку прибывающих иностранцев в РФ на фоне трагедии в "Крокус сити холле", отметив, что это временные меры, не направленные против представителей конкретной нации или религиозной группы.

https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html

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россия, таджикистан, в мире, сироджиддин мухриддин, сергей лавров, крокус сити холл