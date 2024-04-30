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Источник: корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД - РИА Новости, 30.04.2024
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18:41 30.04.2024 (обновлено: 18:47 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/razgovor-1943195602.html
Источник: корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД
Источник: корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД - РИА Новости, 30.04.2024
Источник: корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД
Источник РИА Новости, комментируя разночтения в сообщениях о разговоре глав МИД РФ Сергея Лаврова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, заявил, что корректная РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:41
2024-04-30T18:47
россия
таджикистан
в мире
сироджиддин мухриддин
сергей лавров
крокус сити холл
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Источник РИА Новости, комментируя разночтения в сообщениях о разговоре глав МИД РФ Сергея Лаврова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, заявил, что корректная версия разговора изложена в публикации МИД России.Отвечая на вопрос о том, почему присутствуют такие разночтения в сообщениях для СМИ МИД РФ и МИД Таджикистана о сегодняшнем телефонном разговоре глав этих ведомств, источник указал, что "корректная версия разговора изложена в публикации МИД России".Ранее Лавров в телефонном разговоре с Мухриддином разъяснил тщательную проверку прибывающих иностранцев в РФ на фоне трагедии в "Крокус сити холле", отметив, что это временные меры, не направленные против представителей конкретной нации или религиозной группы.
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россия, таджикистан, в мире, сироджиддин мухриддин, сергей лавров, крокус сити холл
Россия, Таджикистан, В мире, Сироджиддин Мухриддин, Сергей Лавров, Крокус Сити Холл
Источник: корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД

Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина изложена в публикации МИД РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Источник РИА Новости, комментируя разночтения в сообщениях о разговоре глав МИД РФ Сергея Лаврова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, заявил, что корректная версия разговора изложена в публикации МИД России.
Отвечая на вопрос о том, почему присутствуют такие разночтения в сообщениях для СМИ МИД РФ и МИД Таджикистана о сегодняшнем телефонном разговоре глав этих ведомств, источник указал, что "корректная версия разговора изложена в публикации МИД России".
Ранее Лавров в телефонном разговоре с Мухриддином разъяснил тщательную проверку прибывающих иностранцев в РФ на фоне трагедии в "Крокус сити холле", отметив, что это временные меры, не направленные против представителей конкретной нации или религиозной группы.
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РоссияТаджикистанВ миреСироджиддин МухриддинСергей ЛавровКрокус Сити Холл
 
 
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