https://ria.ru/20240430/obstrel-1943199766.html

При атаке украинского БПЛА на курское село погиб мирный житель

При атаке украинского БПЛА на курское село погиб мирный житель - РИА Новости, 30.04.2024

При атаке украинского БПЛА на курское село погиб мирный житель

Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, погиб мужчина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:12

2024-04-30T19:12

2024-04-30T19:25

происшествия

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

суджанский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, погиб мужчина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель", — написал он.Ранее во вторник Старовойт заявил, что при обстреле ВСУ села Козино погибла женщина, еще одна получила ранения. Армия противника также атаковала этот населенный пункт в утренние часы, пострадали два человека, их доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.Кроме того, по данным Минобороны, в период с 15:30 до 16:30 мск над областью сбили два украинских беспилотника.В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

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происшествия, курская область, роман старовойт, суджанский район, вооруженные силы украины