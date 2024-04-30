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При атаке украинского БПЛА на курское село погиб мирный житель - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 30.04.2024 (обновлено: 19:25 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/obstrel-1943199766.html
При атаке украинского БПЛА на курское село погиб мирный житель
При атаке украинского БПЛА на курское село погиб мирный житель - РИА Новости, 30.04.2024
При атаке украинского БПЛА на курское село погиб мирный житель
Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, погиб мужчина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:12
2024-04-30T19:25
происшествия
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
суджанский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, погиб мужчина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель", — написал он.Ранее во вторник Старовойт заявил, что при обстреле ВСУ села Козино погибла женщина, еще одна получила ранения. Армия противника также атаковала этот населенный пункт в утренние часы, пострадали два человека, их доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.Кроме того, по данным Минобороны, в период с 15:30 до 16:30 мск над областью сбили два украинских беспилотника.В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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происшествия, курская область, роман старовойт, суджанский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
При атаке украинского БПЛА на курское село погиб мирный житель

Старовойт: ВСУ сбросили с БПЛА боеприпас в селе Николаево-Дарьино, погиб мужчина

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, погиб мужчина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель", — написал он.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
"Под угрозой все больше регионов". Как изменится тактика ВСУ
Вчера, 08:00
Ранее во вторник Старовойт заявил, что при обстреле ВСУ села Козино погибла женщина, еще одна получила ранения. Армия противника также атаковала этот населенный пункт в утренние часы, пострадали два человека, их доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.
Кроме того, по данным Минобороны, в период с 15:30 до 16:30 мск над областью сбили два украинских беспилотника.
В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
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