https://ria.ru/20240430/obstrel-1943187415.html

При украинском обстреле села Козино Курской области погибла женщина

При украинском обстреле села Козино Курской области погибла женщина - РИА Новости, 30.04.2024

При украинском обстреле села Козино Курской области погибла женщина

Жительница села Козино погибла после обстрела украинских войск, еще одна женщина пострадала, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:27

2024-04-30T17:27

2024-04-30T18:13

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жительница села Козино погибла после обстрела украинских войск, еще одна женщина пострадала, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Днем со стороны Украины вновь было обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу", — написал он.Глава региона уточнил, что двух человек, раненных при утренней атаке ВСУ на этот же населенный пункт, доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.Ранее во вторник Козино также подверглось ударам со стороны армии противника, пострадали два мирных жителя. Как уточнял Старовойт, десять домовладений получили повреждения, перебита линия электропередачи. Кроме того, по данным Минобороны, над областью в период с 15:30 до 16:30 мск сбили два украинских беспилотника.В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины