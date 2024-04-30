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Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского - РИА Новости, 30.04.2024
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним из оставшихся в украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:41
2024-04-30T08:41
2024-04-30T18:26
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним из оставшихся в украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети Х."Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос", — сказал он.Так Маск отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.Бизнесмен добавил, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943068170.html
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В мире, Одесса, Россия, Запорожская область, Илон Маск, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы единственным оставшимся в конфликте