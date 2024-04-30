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Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 30.04.2024 (обновлено: 18:26 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/mask-1943108147.html
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского - РИА Новости, 30.04.2024
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним из оставшихся в украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:41
2024-04-30T18:26
в мире
одесса
россия
запорожская область
илон маск
александр сырский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним из оставшихся в украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети Х."Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос", — сказал он.Так Маск отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.Бизнесмен добавил, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943068170.html
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в мире, одесса, россия, запорожская область, илон маск, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Запорожская область, Илон Маск, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского

Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы единственным оставшимся в конфликте

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним из оставшихся в украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети Х.
"Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос", — сказал он.
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29 апреля, 19:06
Так Маск отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.
Бизнесмен добавил, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.
Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияЗапорожская областьИлон МаскАлександр СырскийСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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