Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран
Глава МАГАТЭ Гросси 6-7 мая в Иране встретится с высокопоставленными чиновниками
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Иран 6-7 мая, заявили РИА Новости в агентстве.
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"Генеральный директор Гросси прибудет в Иран 6-7 мая для встреч с высокопоставленными иранскими чиновниками", - сказал представитель МАГАТЭ.
Как сообщалось ранее, по данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарастил производство обогащенного до 60% урана в том числе на подземном объекте в Натанзе.