https://ria.ru/20240430/magate-1943191766.html

Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран

Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран - РИА Новости, 30.04.2024

Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Иран 6-7 мая, заявили РИА Новости в агентстве. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:57

2024-04-30T17:57

2024-04-30T17:57

в мире

иран

исфахан

израиль

рафаэль гросси

хосейн амир абдоллахиан

магатэ

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Иран 6-7 мая, заявили РИА Новости в агентстве. "Генеральный директор Гросси прибудет в Иран 6-7 мая для встреч с высокопоставленными иранскими чиновниками", - сказал представитель МАГАТЭ. Как сообщалось ранее, по данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарастил производство обогащенного до 60% урана в том числе на подземном объекте в Натанзе.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

иран

исфахан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, исфахан, израиль, рафаэль гросси, хосейн амир абдоллахиан, магатэ, обострение ситуации между ираном и израилем