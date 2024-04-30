https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html
Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS
Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024
Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в Telegram-канале к жителям села Донское в Симферопольском районе и предупредил их об опасности суббоеприпасов, которые... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:29
2024-04-30T12:29
2024-04-30T14:07
специальная военная операция на украине
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в Telegram-канале к жителям села Донское в Симферопольском районе и предупредил их об опасности суббоеприпасов, которые находят в этом районе после сбития ракет ATACMS."После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", — написал он.Советник главы Крыма Олег Крючков также призвал жителей не трогать суббоеприпасы и сразу сообщать в МЧС. Он рассказал, что суббоеприпас M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства, радарные антенны, а также живую силу в радиусе 15 метров.Как сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, минувшей ночью украинские войска выпустили по Крыму несколько ракет ATACMS. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО.В Пентагоне подтвердили, что передали Киеву дальнобойные ATACMS "для использования в пределах суверенной украинской территории", которой в США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. По информации New York Times, ВСУ уже применяли их для удара по Крыму с целью усиления давления на полуостров.Как отмечал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что такие удары встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS
Аксенов: под Симферополем обнаружили суббоеприпасы после уничтожения ATACMS