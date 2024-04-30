https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html

Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS

Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024

Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в Telegram-канале к жителям села Донское в Симферопольском районе и предупредил их об опасности суббоеприпасов, которые... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:29

2024-04-30T12:29

2024-04-30T14:07

специальная военная операция на украине

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в Telegram-канале к жителям села Донское в Симферопольском районе и предупредил их об опасности суббоеприпасов, которые находят в этом районе после сбития ракет ATACMS."После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", — написал он.Советник главы Крыма Олег Крючков также призвал жителей не трогать суббоеприпасы и сразу сообщать в МЧС. Он рассказал, что суббоеприпас M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства, радарные антенны, а также живую силу в радиусе 15 метров.Как сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, минувшей ночью украинские войска выпустили по Крыму несколько ракет ATACMS. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО.В Пентагоне подтвердили, что передали Киеву дальнобойные ATACMS "для использования в пределах суверенной украинской территории", которой в США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. По информации New York Times, ВСУ уже применяли их для удара по Крыму с целью усиления давления на полуостров.Как отмечал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что такие удары встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html

https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html

республика крым

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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)