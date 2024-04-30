У мемориала у "Крокуса" прозвучали песни одного из погибших при теракте

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пришедшие почтить память погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" включили песни у мемориала в исполнении одной из жертв трагедии Максима Вербенина, передает корреспондент РИА Новости. На сороковой день со дня трагедии в "Крокусе" к мемориалу, организованному около концертного зала, продолжают приносить цветы и игрушки, кроме того, включили песни в исполнении инвалида-колясочника Максима Вербенина, который погиб в теракте. "Максиму было тяжело двигаться, потому что он был на коляске. Он выступал на разных площадках, как он говорил, чаще всего бесплатно… Он любил выступать на Арбате, у него там была своя публика. Прекрасный был парень, совсем молодой. Ему 25 лет было, 22 апреля исполнилось бы 26, спустя ровно месяц после трагедии", - рассказала журналистам знакомая Вербенина. Она добавила, что семья Максима даже не смогла его похоронить, потому что нет его останков. "Жаль, что нет могилы, "Крокус" - его могила. Мы очень хотим, чтобы здесь ничего (концертный зал - ред.) не восстанавливали, чтобы поставили стелу с именами погибших, часовенку, сквер, потому что тут не только Максим, тут очень много погибших", - сказала знакомая погибшего артиста. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Люди у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пришедшие почтить память погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" включили песни у мемориала в исполнении одной из жертв трагедии Максима Вербенина, передает корреспондент РИА Новости.
На сороковой день со дня трагедии в "Крокусе" к мемориалу, организованному около концертного зала, продолжают приносить цветы и игрушки, кроме того, включили песни в исполнении инвалида-колясочника Максима Вербенина, который погиб в теракте.
"Максиму было тяжело двигаться, потому что он был на коляске. Он выступал на разных площадках, как он говорил, чаще всего бесплатно… Он любил выступать на Арбате, у него там была своя публика. Прекрасный был парень, совсем молодой. Ему 25 лет было, 22 апреля исполнилось бы 26, спустя ровно месяц после трагедии", - рассказала журналистам знакомая Вербенина.
Она добавила, что семья Максима даже не смогла его похоронить, потому что нет его останков.
"Жаль, что нет могилы, "Крокус" - его могила. Мы очень хотим, чтобы здесь ничего (концертный зал - ред.) не восстанавливали, чтобы поставили стелу с именами погибших, часовенку, сквер, потому что тут не только Максим, тут очень много погибших", - сказала знакомая погибшего артиста.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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