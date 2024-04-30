https://ria.ru/20240430/krokus-1943182159.html

У мемориала у "Крокуса" прозвучали песни одного из погибших при теракте

У мемориала у "Крокуса" прозвучали песни одного из погибших при теракте - РИА Новости, 30.04.2024

У мемориала у "Крокуса" прозвучали песни одного из погибших при теракте

Пришедшие почтить память погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" включили песни у мемориала в исполнении одной из жертв трагедии Максима Вербенина, передает... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:52

2024-04-30T16:52

2024-04-30T16:54

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пришедшие почтить память погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" включили песни у мемориала в исполнении одной из жертв трагедии Максима Вербенина, передает корреспондент РИА Новости. На сороковой день со дня трагедии в "Крокусе" к мемориалу, организованному около концертного зала, продолжают приносить цветы и игрушки, кроме того, включили песни в исполнении инвалида-колясочника Максима Вербенина, который погиб в теракте. "Максиму было тяжело двигаться, потому что он был на коляске. Он выступал на разных площадках, как он говорил, чаще всего бесплатно… Он любил выступать на Арбате, у него там была своя публика. Прекрасный был парень, совсем молодой. Ему 25 лет было, 22 апреля исполнилось бы 26, спустя ровно месяц после трагедии", - рассказала журналистам знакомая Вербенина. Она добавила, что семья Максима даже не смогла его похоронить, потому что нет его останков. "Жаль, что нет могилы, "Крокус" - его могила. Мы очень хотим, чтобы здесь ничего (концертный зал - ред.) не восстанавливали, чтобы поставили стелу с именами погибших, часовенку, сквер, потому что тут не только Максим, тут очень много погибших", - сказала знакомая погибшего артиста. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240430/vyplaty-1943168733.html

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красногорск, крокус сити холл, происшествия