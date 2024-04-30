https://ria.ru/20240430/krokus-1943117437.html

Люди собираются на панихиду у мемориала на месте трагедии в "Крокусе"

Люди собираются на панихиду у мемориала на месте трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 30.04.2024

Люди собираются на панихиду у мемориала на месте трагедии в "Крокусе"

С самого утра люди собираются у мемориала на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:04

2024-04-30T10:04

2024-04-30T12:01

теракт в "крокус сити холле"

россия

павшинская пойма

красногорск

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. С самого утра люди собираются у мемориала на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. Возложить цветы уже приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии. На месте работают подмосковные волонтеры.В сороковой день после теракта около концертного зала и в Никольском соборе в Павшинской пойме, где развернули церковный штаб помощи пострадавшим, пройдут панихиды по погибшим, рассказал РИА Новости настоятель собора священник Василий Лосев. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.Стихийный мемориал появился на месте теракта практически сразу, затем его перенесли ближе к "Крокус ЭКСПО". На девятый день состоялась памятная акция "Журавли": в память о погибших люди в разных городах России зажигали свечи на площадях.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

павшинская пойма

красногорск

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Мемориал у "Крокуса" на сороковой день после трагедии На сороковой день после трагедии в "Крокус сити холле" у мемориала собираются люди, сегодня тут пройдет панихида по погибшим. 2024-04-30T10:04 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, павшинская пойма, красногорск, крокус сити холл, происшествия