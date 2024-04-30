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Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 30.04.2024
Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T06:41
2024-04-30T06:41
2024-04-30T06:41
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."У Украины уже заканчиваются солдаты. <...> «Наступление России» еще даже не началось", — заметил он.По словам офицера, украинская армия ежедневно теряет сотни человек в день."Эта страна близится к коллапсу", — уверен Макгрегор.В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
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