https://ria.ru/20240430/front-1943101652.html

Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 30.04.2024

Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T06:41

2024-04-30T06:41

2024-04-30T06:41

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."У Украины уже заканчиваются солдаты. <...> «Наступление России» еще даже не началось", — заметил он.По словам офицера, украинская армия ежедневно теряет сотни человек в день."Эта страна близится к коллапсу", — уверен Макгрегор.В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины