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Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:41 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/front-1943101652.html
Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 30.04.2024
Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T06:41
2024-04-30T06:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."У Украины уже заканчиваются солдаты. &lt;...&gt; «Наступление России» еще даже не началось", — заметил он.По словам офицера, украинская армия ежедневно теряет сотни человек в день."Эта страна близится к коллапсу", — уверен Макгрегор.В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Сотни в день. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Полковник Макгрегор: людские ресурсы ВСУ подходят к концу

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях
Украинские солдаты на позициях - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"У Украины уже заканчиваются солдаты. <...> «Наступление России» еще даже не началось", — заметил он.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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04:20
По словам офицера, украинская армия ежедневно теряет сотни человек в день.
«
"Эта страна близится к коллапсу", — уверен Макгрегор.
В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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