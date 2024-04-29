https://ria.ru/20240429/zakharova-1943031140.html

Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии

Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии - РИА Новости, 29.04.2024

Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале публикации СМИ о задержании автобуса с гражданами Молдавии на литовской... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:22

2024-04-29T14:22

2024-04-29T15:55

в мире

молдавия

россия

украина

мария захарова

обсе

совет европы

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале публикации СМИ о задержании автобуса с гражданами Молдавии на литовской границе."И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют", — подчеркнула она.Ранее в понедельник издание "Комсомольская правда в Молдове" со ссылкой на одного из пассажиров сообщило, что автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Уточняется, что некоторых пассажиров отправили пройти проверку на полиграфе, других спрашивали, чей Крым, и интересовались их отношением к событиям на Украине. По информации газеты, в итоге были отсеяны 17 человек, но решения о пропуске автобуса через границу так никто и не принял.

https://ria.ru/20240329/es-1936511355.html

молдавия

россия

украина

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, украина, мария захарова, обсе, совет европы, санкт-петербург