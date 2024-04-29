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Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии
Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии - РИА Новости, 29.04.2024
Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале публикации СМИ о задержании автобуса с гражданами Молдавии на литовской... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:22
2024-04-29T14:22
2024-04-29T15:55
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале публикации СМИ о задержании автобуса с гражданами Молдавии на литовской границе."И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют", — подчеркнула она.Ранее в понедельник издание "Комсомольская правда в Молдове" со ссылкой на одного из пассажиров сообщило, что автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Уточняется, что некоторых пассажиров отправили пройти проверку на полиграфе, других спрашивали, чей Крым, и интересовались их отношением к событиям на Украине. По информации газеты, в итоге были отсеяны 17 человек, но решения о пропуске автобуса через границу так никто и не принял.
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Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии
Захарова о задержании автобуса с гражданами Молдавии: ОБСЕ ничего не заметит