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Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 29.04.2024 (обновлено: 15:55 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/zakharova-1943031140.html
Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии
Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии - РИА Новости, 29.04.2024
Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале публикации СМИ о задержании автобуса с гражданами Молдавии на литовской... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:22
2024-04-29T15:55
в мире
молдавия
россия
украина
мария захарова
обсе
совет европы
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале публикации СМИ о задержании автобуса с гражданами Молдавии на литовской границе."И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют", — подчеркнула она.Ранее в понедельник издание "Комсомольская правда в Молдове" со ссылкой на одного из пассажиров сообщило, что автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Уточняется, что некоторых пассажиров отправили пройти проверку на полиграфе, других спрашивали, чей Крым, и интересовались их отношением к событиям на Украине. По информации газеты, в итоге были отсеяны 17 человек, но решения о пропуске автобуса через границу так никто и не принял.
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в мире, молдавия, россия, украина, мария захарова, обсе, совет европы, санкт-петербург
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Мария Захарова, ОБСЕ, Совет Европы, Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург
Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии

Захарова о задержании автобуса с гражданами Молдавии: ОБСЕ ничего не заметит

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале публикации СМИ о задержании автобуса с гражданами Молдавии на литовской границе.
"И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют", — подчеркнула она.
Ранее в понедельник издание "Комсомольская правда в Молдове" со ссылкой на одного из пассажиров сообщило, что автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Уточняется, что некоторых пассажиров отправили пройти проверку на полиграфе, других спрашивали, чей Крым, и интересовались их отношением к событиям на Украине.
По информации газеты, в итоге были отсеяны 17 человек, но решения о пропуске автобуса через границу так никто и не принял.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияРоссияУкраинаМария ЗахароваОБСЕСовет ЕвропыСанкт-Петербург
 
 
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