https://ria.ru/20240429/vystavka-1943048855.html

На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда

На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда - РИА Новости, 29.04.2024

На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда

На международной выставке "Россия" 1 Мая пройдет парад, посвященный Дню весны и труда, в нем примут участие более пяти тысяч человек, сообщили организаторы в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:56

2024-04-29T16:56

2024-04-29T17:53

выставка-форум "россия"

общество

москва

вднх

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943049822_0:209:3260:2044_1920x0_80_0_0_1d97782c18a53e65e2dcd90401a5813a.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На международной выставке "Россия" 1 Мая пройдет парад, посвященный Дню весны и труда, в нем примут участие более пяти тысяч человек, сообщили организаторы в Telegram-канале Дома молодежи на ВДНХ."Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью проведут главное первомайское шествие на выставке "Россия". Участниками парада станут более пяти тысяч человек", говорится в посте.Отмечается, что в шествии примут участие активисты движения РСО, ветераны, партнеры, работодатели, студенты, молодежные организации, звезды спорта, молодые семьи, космонавты и артисты. Мероприятие завершится праздничным концертом, а в Доме молодежи в этот день пройдут интерактивные лекции, а также подведут итоги грантового конкурса среди Российских студенческих отрядов. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240427/may-1855644309.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, вднх, выставка-форум "россия"