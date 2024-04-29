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На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда - РИА Новости, 29.04.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:56 29.04.2024 (обновлено: 17:53 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/vystavka-1943048855.html
На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда
На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда - РИА Новости, 29.04.2024
На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда
На международной выставке "Россия" 1 Мая пройдет парад, посвященный Дню весны и труда, в нем примут участие более пяти тысяч человек, сообщили организаторы в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:56
2024-04-29T17:53
выставка-форум "россия"
общество
москва
вднх
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На международной выставке "Россия" 1 Мая пройдет парад, посвященный Дню весны и труда, в нем примут участие более пяти тысяч человек, сообщили организаторы в Telegram-канале Дома молодежи на ВДНХ."Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью проведут главное первомайское шествие на выставке "Россия". Участниками парада станут более пяти тысяч человек", говорится в посте.Отмечается, что в шествии примут участие активисты движения РСО, ветераны, партнеры, работодатели, студенты, молодежные организации, звезды спорта, молодые семьи, космонавты и артисты. Мероприятие завершится праздничным концертом, а в Доме молодежи в этот день пройдут интерактивные лекции, а также подведут итоги грантового конкурса среди Российских студенческих отрядов. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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общество, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда

В первомайском шествии на выставке "Россия" примут участие более 5 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПразднование Дня весны и труда в России
Празднование Дня весны и труда в России - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Празднование Дня весны и труда в России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На международной выставке "Россия" 1 Мая пройдет парад, посвященный Дню весны и труда, в нем примут участие более пяти тысяч человек, сообщили организаторы в Telegram-канале Дома молодежи на ВДНХ.
"Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью проведут главное первомайское шествие на выставке "Россия". Участниками парада станут более пяти тысяч человек", говорится в посте.
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Отмечается, что в шествии примут участие активисты движения РСО, ветераны, партнеры, работодатели, студенты, молодежные организации, звезды спорта, молодые семьи, космонавты и артисты.
Мероприятие завершится праздничным концертом, а в Доме молодежи в этот день пройдут интерактивные лекции, а также подведут итоги грантового конкурса среди Российских студенческих отрядов.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

Выставка Россия. Народные гулянья с Хороводами России

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Выставка Россия. Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

Выставка Россия. Концерт Музыка в отражении истории

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

Выставка Россия. Открытие спортивной программы выставки Россия: установка рекорда по массовой зарядке

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

Выставка Россия. Детский спектакль Финист – ясный сокол

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

Выставка Россия. Субботник Еловая аллея

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

Выставка Россия. Расширенное заседание коллегии Минздрава России на тему: Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2023 году и задачах на 2024 год

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
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