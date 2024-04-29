На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На международной выставке "Россия" 1 Мая пройдет парад, посвященный Дню весны и труда, в нем примут участие более пяти тысяч человек, сообщили организаторы в Telegram-канале Дома молодежи на ВДНХ."Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью проведут главное первомайское шествие на выставке "Россия". Участниками парада станут более пяти тысяч человек", говорится в посте.Отмечается, что в шествии примут участие активисты движения РСО, ветераны, партнеры, работодатели, студенты, молодежные организации, звезды спорта, молодые семьи, космонавты и артисты. Мероприятие завершится праздничным концертом, а в Доме молодежи в этот день пройдут интерактивные лекции, а также подведут итоги грантового конкурса среди Российских студенческих отрядов. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Празднование Дня весны и труда в России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На международной выставке "Россия" 1 Мая пройдет парад, посвященный Дню весны и труда, в нем примут участие более пяти тысяч человек, сообщили организаторы в Telegram-канале Дома молодежи на ВДНХ.
"Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью проведут главное первомайское шествие на выставке "Россия". Участниками парада станут более пяти тысяч человек", говорится в посте.
Отмечается, что в шествии примут участие активисты движения РСО, ветераны, партнеры, работодатели, студенты, молодежные организации, звезды спорта, молодые семьи, космонавты и артисты.
Мероприятие завершится праздничным концертом, а в Доме молодежи в этот день пройдут интерактивные лекции, а также подведут итоги грантового конкурса среди Российских студенческих отрядов.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
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