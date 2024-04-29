Рейтинг@Mail.ru
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/voz-1943035015.html
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву - РИА Новости, 29.04.2024
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву
Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву, им стал Батыр Бердыклычев, ранее возглавлявший офисы организации в Белоруссии и Турции, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:04
2024-04-29T15:04
здоровье - общество
россия
москва
белоруссия
батыр бердыклычев
мелита вуйнович
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943035925_0:66:766:497_1920x0_80_0_0_9a460286c8d77fa13d2d8970ca08a239.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву, им стал Батыр Бердыклычев, ранее возглавлявший офисы организации в Белоруссии и Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского офиса. "В апреле 2024 года доктор Батыр Бердыклычев приступил к обязанностям Представителя ВОЗ в Российской Федерации. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, а также возглавлял страновые офисы ВОЗ в Республике Беларусь и Турции", - рассказали в офисе. Ранее представителем ВОЗ в России была Мелита Вуйнович, она завершила свою миссию в начале этого года. После этого исполняющим обязанности представителя была спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в Российской Федерации Бахтыгуль Каррыева.
https://ria.ru/20240326/voz-1936011631.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943035925_0:0:766:576_1920x0_80_0_0_a67612dea05dea7dc8effb1390c6f7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, москва, белоруссия, батыр бердыклычев, мелита вуйнович, воз
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Белоруссия, Батыр Бердыклычев, Мелита Вуйнович, ВОЗ
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву

Новый представитель ВОЗ в России Батыр Бердыклычев прибыл в Москву

© Фото : United Nations in TürkiyeБатыр Бердыклычев
Батыр Бердыклычев - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : United Nations in Türkiye
Батыр Бердыклычев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву, им стал Батыр Бердыклычев, ранее возглавлявший офисы организации в Белоруссии и Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского офиса.
"В апреле 2024 года доктор Батыр Бердыклычев приступил к обязанностям Представителя ВОЗ в Российской Федерации. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, а также возглавлял страновые офисы ВОЗ в Республике Беларусь и Турции", - рассказали в офисе.
Ранее представителем ВОЗ в России была Мелита Вуйнович, она завершила свою миссию в начале этого года. После этого исполняющим обязанности представителя была спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в Российской Федерации Бахтыгуль Каррыева.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Пушков призвал опасаться ВОЗ
26 марта, 19:07
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваБелоруссияБатыр БердыклычевМелита ВуйновичВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала