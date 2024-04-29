https://ria.ru/20240429/voz-1943035015.html
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву - РИА Новости, 29.04.2024
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву
Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву, им стал Батыр Бердыклычев, ранее возглавлявший офисы организации в Белоруссии и Турции, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:04
2024-04-29T15:04
2024-04-29T15:04
здоровье - общество
россия
москва
белоруссия
батыр бердыклычев
мелита вуйнович
воз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву, им стал Батыр Бердыклычев, ранее возглавлявший офисы организации в Белоруссии и Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского офиса. "В апреле 2024 года доктор Батыр Бердыклычев приступил к обязанностям Представителя ВОЗ в Российской Федерации. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, а также возглавлял страновые офисы ВОЗ в Республике Беларусь и Турции", - рассказали в офисе. Ранее представителем ВОЗ в России была Мелита Вуйнович, она завершила свою миссию в начале этого года. После этого исполняющим обязанности представителя была спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в Российской Федерации Бахтыгуль Каррыева.
https://ria.ru/20240326/voz-1936011631.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, москва, белоруссия, батыр бердыклычев, мелита вуйнович, воз
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Белоруссия, Батыр Бердыклычев, Мелита Вуйнович, ВОЗ
Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву
Новый представитель ВОЗ в России Батыр Бердыклычев прибыл в Москву