https://ria.ru/20240429/voz-1943035015.html

Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву

Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву - РИА Новости, 29.04.2024

Новый представитель ВОЗ прибыл в Москву

Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву, им стал Батыр Бердыклычев, ранее возглавлявший офисы организации в Белоруссии и Турции, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:04

2024-04-29T15:04

2024-04-29T15:04

здоровье - общество

россия

москва

белоруссия

батыр бердыклычев

мелита вуйнович

воз

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву, им стал Батыр Бердыклычев, ранее возглавлявший офисы организации в Белоруссии и Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского офиса. "В апреле 2024 года доктор Батыр Бердыклычев приступил к обязанностям Представителя ВОЗ в Российской Федерации. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, а также возглавлял страновые офисы ВОЗ в Республике Беларусь и Турции", - рассказали в офисе. Ранее представителем ВОЗ в России была Мелита Вуйнович, она завершила свою миссию в начале этого года. После этого исполняющим обязанности представителя была спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в Российской Федерации Бахтыгуль Каррыева.

https://ria.ru/20240326/voz-1936011631.html

россия

москва

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, москва, белоруссия, батыр бердыклычев, мелита вуйнович, воз