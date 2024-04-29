https://ria.ru/20240429/vizit-1942998693.html

Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайший период, сообщил источник

Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайший период, сообщил источник - РИА Новости, 29.04.2024

Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайший период, сообщил источник

Визита президента РФ Владимира Путина в Турцию ждут в ближайший период, но окончательной согласованной даты пока нет, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T09:27

2024-04-29T09:27

2024-04-29T09:27

россия

турция

владимир путин

в мире

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АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Визита президента РФ Владимира Путина в Турцию ждут в ближайший период, но окончательной согласованной даты пока нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в мае планируется его визит в Китай. "Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится (дата визита)", - сообщил собеседник агентства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами.

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россия, турция, владимир путин, в мире