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Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайший период, сообщил источник - РИА Новости, 29.04.2024
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09:27 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/vizit-1942998693.html
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайший период, сообщил источник
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайший период, сообщил источник - РИА Новости, 29.04.2024
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайший период, сообщил источник
Визита президента РФ Владимира Путина в Турцию ждут в ближайший период, но окончательной согласованной даты пока нет, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:27
2024-04-29T09:27
россия
турция
владимир путин
в мире
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АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Визита президента РФ Владимира Путина в Турцию ждут в ближайший период, но окончательной согласованной даты пока нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в мае планируется его визит в Китай. "Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится (дата визита)", - сообщил собеседник агентства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами.
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россия, турция, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, В мире
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайший период, сообщил источник

Визита Путина в Турцию ждут в ближайший период, но окончательной даты пока нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Визита президента РФ Владимира Путина в Турцию ждут в ближайший период, но окончательной согласованной даты пока нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.
"Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится (дата визита)", - сообщил собеседник агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами.
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