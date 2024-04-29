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Украина уже получает новые вооружения, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943084930.html
Украина уже получает новые вооружения, заявили в Белом доме
Украина уже получает новые вооружения, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.04.2024
Украина уже получает новые вооружения, заявили в Белом доме
Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T22:23
2024-04-29T22:23
в мире
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россия
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джо байден
сергей лавров
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности", - сообщила она журналистам. Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240424/bayden-1942113330.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, карин жан-пьер, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Карин Жан-Пьер, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Украина уже получает новые вооружения, заявили в Белом доме

Карин Жан-Пьер: Украина уже получает вооружения, о которых США объявили ранее

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности", - сообщила она журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
24 апреля, 08:00
Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Байден подписал закон о помощи Украине
24 апреля, 18:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровКарин Жан-ПьерНАТОМинистерство обороны США
 
 
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