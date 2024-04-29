https://ria.ru/20240429/ukraina-1943084930.html

Украина уже получает новые вооружения, заявили в Белом доме

Украина уже получает новые вооружения, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.04.2024

Украина уже получает новые вооружения, заявили в Белом доме

Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:23

2024-04-29T22:23

2024-04-29T22:23

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джо байден

сергей лавров

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности", - сообщила она журналистам. Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240424/bayden-1942113330.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, карин жан-пьер, нато, министерство обороны сша