https://ria.ru/20240429/ukraina-1943052436.html

Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре

Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре - РИА Новости, 29.04.2024

Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре

Если украинские войска не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:04

2024-04-29T17:04

2024-04-29T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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олег соскин

сергей шойгу

донецкая народная республика

часов яр

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Если украинские войска не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."На фоне военных неудач, проламывания фронта — Сырский уже об этом заявил, что ситуация очень обострилась и вообще нехорошая. Если сейчас возьмут Часов Яр, то это все, дальше все — фронт рухнул", — отметил он.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что при таком сценарии ему вряд ли удастся удержать власть. При этом Соскин добавил, что Сырский не способен изменить ситуацию, так как он никогда не отличался великими полководческими талантами."Ну давайте реально: как победить? Чтобы победить, надо иметь ресурсы — человеческие, денежные, экономические, материальные ресурсы, промышленное производство надо иметь, оружие в огромном объеме. Этого всего нет у Украины, а если этого нет — как можно победить?" — резюмировал эксперт.Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240429/syrskiy-1943043991.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html

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донецкая народная республика

часов яр

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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, сергей шойгу, донецкая народная республика, часов яр