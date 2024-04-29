https://ria.ru/20240429/ukraina-1943052436.html
Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре
Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре - РИА Новости, 29.04.2024
Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре
Если украинские войска не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:04
2024-04-29T17:04
2024-04-29T18:31
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Если украинские войска не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."На фоне военных неудач, проламывания фронта — Сырский уже об этом заявил, что ситуация очень обострилась и вообще нехорошая. Если сейчас возьмут Часов Яр, то это все, дальше все — фронт рухнул", — отметил он.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что при таком сценарии ему вряд ли удастся удержать власть. При этом Соскин добавил, что Сырский не способен изменить ситуацию, так как он никогда не отличался великими полководческими талантами."Ну давайте реально: как победить? Чтобы победить, надо иметь ресурсы — человеческие, денежные, экономические, материальные ресурсы, промышленное производство надо иметь, оружие в огромном объеме. Этого всего нет у Украины, а если этого нет — как можно победить?" — резюмировал эксперт.Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240429/syrskiy-1943043991.html
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Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре
Соскин: с потерей контроля над Часовым Яром падет весь фронт