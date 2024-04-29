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Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 29.04.2024 (обновлено: 18:31 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943052436.html
Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре
Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре - РИА Новости, 29.04.2024
Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре
Если украинские войска не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:04
2024-04-29T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
олег соскин
сергей шойгу
донецкая народная республика
часов яр
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Если украинские войска не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."На фоне военных неудач, проламывания фронта — Сырский уже об этом заявил, что ситуация очень обострилась и вообще нехорошая. Если сейчас возьмут Часов Яр, то это все, дальше все — фронт рухнул", — отметил он.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что при таком сценарии ему вряд ли удастся удержать власть. При этом Соскин добавил, что Сырский не способен изменить ситуацию, так как он никогда не отличался великими полководческими талантами."Ну давайте реально: как победить? Чтобы победить, надо иметь ресурсы — человеческие, денежные, экономические, материальные ресурсы, промышленное производство надо иметь, оружие в огромном объеме. Этого всего нет у Украины, а если этого нет — как можно победить?" — резюмировал эксперт.Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240429/syrskiy-1943043991.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, сергей шойгу, донецкая народная республика, часов яр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика, Часов Яр
Все рухнет. Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре

Соскин: с потерей контроля над Часовым Яром падет весь фронт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Если украинские войска не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
"На фоне военных неудач, проламывания фронта — Сырский уже об этом заявил, что ситуация очень обострилась и вообще нехорошая. Если сейчас возьмут Часов Яр, то это все, дальше все — фронт рухнул", — отметил он.
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Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что при таком сценарии ему вряд ли удастся удержать власть. При этом Соскин добавил, что Сырский не способен изменить ситуацию, так как он никогда не отличался великими полководческими талантами.
"Ну давайте реально: как победить? Чтобы победить, надо иметь ресурсы — человеческие, денежные, экономические, материальные ресурсы, промышленное производство надо иметь, оружие в огромном объеме. Этого всего нет у Украины, а если этого нет — как можно победить?" — резюмировал эксперт.
Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинСергей ШойгуДонецкая Народная РеспубликаЧасов Яр
 
 
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