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Генсек НАТО назвал передачу оружия Киеву приоритетом для членов альянса - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 29.04.2024 (обновлено: 16:00 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943042557.html
Генсек НАТО назвал передачу оружия Киеву приоритетом для членов альянса
Генсек НАТО назвал передачу оружия Киеву приоритетом для членов альянса - РИА Новости, 29.04.2024
Генсек НАТО назвал передачу оружия Киеву приоритетом для членов альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на выступлении в Киеве, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:51
2024-04-29T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на выступлении в Киеве, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. "Мы активно работаем над тем, чтобы удовлетворить срочные потребности. Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО назвал передачу оружия Киеву приоритетом для членов альянса

Столтенберг: страны НАТО должны в приоритетном порядке передавать оружие Украине

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на выступлении в Киеве, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине.
"Мы активно работаем над тем, чтобы удовлетворить срочные потребности. Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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