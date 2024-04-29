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Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 29.04.2024 (обновлено: 16:02 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943039656.html
Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним
Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним - РИА Новости, 29.04.2024
Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:25
2024-04-29T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло "последствия на земле". Трансляция выступления велась на сайте НАТО."Страны (НАТО - ред.) не поставляли Украине обещанную поддержку, что немедленно сказалось на ситуации на земле… Обещаний недостаточно, необходимо их реализовать на практике", - заявил Столтенберг в Киеве."Мы работаем в НАТО над тем, чтобы союзники поставляли больше ПВО на Украину… Были сделаны как важные, так и менее значимые объявления о предстоящей помощи, но нам нужно больше. Мы сосредоточили свои усилия на (системах ПВО - ред.) Patriot", - сказал он в Киеве на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943033158.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним

Столтенберг: обещаний по поставкам систем ПВО и боеприпасов Киеву недостаточно

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло "последствия на земле". Трансляция выступления велась на сайте НАТО.
"Страны (НАТО - ред.) не поставляли Украине обещанную поддержку, что немедленно сказалось на ситуации на земле… Обещаний недостаточно, необходимо их реализовать на практике", - заявил Столтенберг в Киеве.
«
"Мы работаем в НАТО над тем, чтобы союзники поставляли больше ПВО на Украину… Были сделаны как важные, так и менее значимые объявления о предстоящей помощи, но нам нужно больше. Мы сосредоточили свои усилия на (системах ПВО - ред.) Patriot", - сказал он в Киеве на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В СМИ раскрыли ужасающее последствие помощи США Украине
14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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