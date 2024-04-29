https://ria.ru/20240429/ukraina-1943039656.html

Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним

Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним - РИА Новости, 29.04.2024

Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:25

2024-04-29T15:25

2024-04-29T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло "последствия на земле". Трансляция выступления велась на сайте НАТО."Страны (НАТО - ред.) не поставляли Украине обещанную поддержку, что немедленно сказалось на ситуации на земле… Обещаний недостаточно, необходимо их реализовать на практике", - заявил Столтенберг в Киеве."Мы работаем в НАТО над тем, чтобы союзники поставляли больше ПВО на Украину… Были сделаны как важные, так и менее значимые объявления о предстоящей помощи, но нам нужно больше. Мы сосредоточили свои усилия на (системах ПВО - ред.) Patriot", - сказал он в Киеве на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943033158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, йенс столтенберг