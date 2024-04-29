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ВСУ пошли на отчаянный шаг из страха перед Россией на передовой, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
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ВСУ пошли на отчаянный шаг из страха перед Россией на передовой, пишут СМИ
ВСУ пошли на отчаянный шаг из страха перед Россией на передовой, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
ВСУ пошли на отчаянный шаг из страха перед Россией на передовой, пишут СМИ
ВСУ отвели американские танки Abrams от линии соприкосновения из-за их уязвимости перед российскими ударами, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:59
2024-04-29T14:59
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВСУ отвели американские танки Abrams от линии соприкосновения из-за их уязвимости перед российскими ударами, пишет Military Watch Magazine."Украинская армия отозвала свои танки M1A1 Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости к российским ударам. Это решение было принято после тяжелых потерь, понесенных в боях с середины февраля", — говорится в материале.Утверждается, что по меньшей мере пять из 31 танка были уничтожены, а еще несколько выведены из строя. Несмотря на то, что украинская промышленность заметно повысила уровень бронезащиты машин после их поставки и до развертывания, украинские официальные лица высказывали скептицизм в отношении эффективности машин, поясняет автор статьи."Все классы танков, поставляемые на Украину Западом, понесли потери в течение нескольких дней после первого развертывания на фронте, даже если были развернуты в ограниченном количестве, включая Leopard 2A6, впервые вступивший в бой в июне 2023 года, и Challenger 2", — резюмируется в публикации.Ранее в понедельник начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук Савчук сообщил РИА новости, что российские военные эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. В середине апреля на Авдеевском направлении тоже самое произошло с немецким Leopard 2, а на этой неделе бойцы ЦВО вывезли подбитую инженерную машину разграждения М1150 Shredder, созданную на базе Abrams.Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. С 1 мая там можно будет увидеть, помимо Leopard 2, БМП Marder, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC — всего более 30 образцов производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943033158.html
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украина, москва, сша, вооруженные силы украины, центральный военный округ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, США, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, В мире
ВСУ пошли на отчаянный шаг из страха перед Россией на передовой, пишут СМИ

MWM: ВСУ отозвали танки M1A1 Abrams с передовой из страха перед ударами РФ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВСУ отвели американские танки Abrams от линии соприкосновения из-за их уязвимости перед российскими ударами, пишет Military Watch Magazine.
"Украинская армия отозвала свои танки M1A1 Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости к российским ударам. Это решение было принято после тяжелых потерь, понесенных в боях с середины февраля", — говорится в материале.
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Утверждается, что по меньшей мере пять из 31 танка были уничтожены, а еще несколько выведены из строя. Несмотря на то, что украинская промышленность заметно повысила уровень бронезащиты машин после их поставки и до развертывания, украинские официальные лица высказывали скептицизм в отношении эффективности машин, поясняет автор статьи.
"Все классы танков, поставляемые на Украину Западом, понесли потери в течение нескольких дней после первого развертывания на фронте, даже если были развернуты в ограниченном количестве, включая Leopard 2A6, впервые вступивший в бой в июне 2023 года, и Challenger 2", — резюмируется в публикации.
Ранее в понедельник начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук Савчук сообщил РИА новости, что российские военные эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. В середине апреля на Авдеевском направлении тоже самое произошло с немецким Leopard 2, а на этой неделе бойцы ЦВО вывезли подбитую инженерную машину разграждения М1150 Shredder, созданную на базе Abrams.
Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. С 1 мая там можно будет увидеть, помимо Leopard 2, БМП Marder, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC — всего более 30 образцов производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
Изображение сгенерировано ИИ
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