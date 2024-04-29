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В Петербурге ищут водителя иномарки, устроившего стрельбу из травмата
В Петербурге ищут водителя иномарки, устроившего стрельбу из травмата - РИА Новости, 29.04.2024
В Петербурге ищут водителя иномарки, устроившего стрельбу из травмата
Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает водителя автомобиля Mercedes-Benz, стрелявшего из травматического пистолета в дорожном конфликте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:24
2024-04-29T15:24
2024-04-29T15:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает водителя автомобиля Mercedes-Benz, стрелявшего из травматического пистолета в дорожном конфликте, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 28 апреля. "В ходе дорожного конфликта у дома 271 по Лиговскому проспекту неизвестный водитель автомобиля Mercedes выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские оперативно установили личность предполагаемого стрелка. Им оказался 26-летний петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, mercedes
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Mercedes
В Петербурге ищут водителя иномарки, устроившего стрельбу из травмата
Полиция в Петербурге ищет водителя Mercedes, устроившего стрельбу из травмата