https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943068170.html

Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ

Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024

Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ

Россия достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, пишет New York Times. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T19:06

2024-04-29T19:06

2024-04-29T19:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, пишет New York Times."За последнюю неделю российские войска взяли или вошли в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск, ожидающих долгожданной американской военной помощи", — говорится в материале.По мнению авторов, еще больше ситуацию для Киева осложняется прорывом северней части оборонительной линии из-за бреши в украинских позициях. Благодаря этому российские войска быстро продвинулись к селу Очеретино, утверждается в статье.В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240429/zelenskiy-1943063409.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, сергей шойгу