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Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1943068170.html
Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ
Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ
Россия достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, пишет New York Times. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T19:06
2024-04-29T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, пишет New York Times."За последнюю неделю российские войска взяли или вошли в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск, ожидающих долгожданной американской военной помощи", — говорится в материале.По мнению авторов, еще больше ситуацию для Киева осложняется прорывом северней части оборонительной линии из-за бреши в украинских позициях. Благодаря этому российские войска быстро продвинулись к селу Очеретино, утверждается в статье.В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240429/zelenskiy-1943063409.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Сергей Шойгу
Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ

NYT: Россия только за прошлую неделю освободила около полдюжины сел в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, пишет New York Times.
"За последнюю неделю российские войска взяли или вошли в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск, ожидающих долгожданной американской военной помощи", — говорится в материале.
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По мнению авторов, еще больше ситуацию для Киева осложняется прорывом северней части оборонительной линии из-за бреши в украинских позициях. Благодаря этому российские войска быстро продвинулись к селу Очеретино, утверждается в статье.
В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.
Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСергей Шойгу
 
 
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