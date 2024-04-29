https://ria.ru/20240429/senator-1943039195.html
В Совфеде прокомментировали решение Киева по конвенции о правах человека
В Совфеде прокомментировали решение Киева по конвенции о правах человека - РИА Новости, 29.04.2024
В Совфеде прокомментировали решение Киева по конвенции о правах человека
Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке некоторых пунктов Конвенции о правах и свободах человека, чтобы иметь возможность мобилизовать... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:23
2024-04-29T15:23
2024-04-29T15:41
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке некоторых пунктов Конвенции о правах и свободах человека, чтобы иметь возможность мобилизовать больше граждан для боевых действий против России, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков, комментируя соответствующее решение Киева. Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободе человека в связи с военным положением, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Сейчас же им надо набрать как можно больше военнослужащих в армию для войны с Россией. Здесь они вдруг спохватились, что для этого им надо получить возможность заходить в помещения, когда захотят, ограничить передвижение и так далее — что, на самом деле, определяет понятие "свобода человека", - сказал Цеков. Сенатор объяснил, что раньше Киев пытался сделать несвободными русских и русскокультурных граждан Украины, а сейчас киевский режим решил "ограничить эту свободу для всех граждан Украины". "На самом деле, на Украине демократии никогда не было. Был период "демократической анархии", скажем так — для украинокультурных граждан Украины. Если бы демократия на Украине была и если бы на Украине уважали права человека, то они не нарушали бы права русскокультурных граждан Украины. У них была возможность ругать Россию, ругать русских, уничтожать нашу отечественную историю, навязывать свою — в этом болоте они и трепыхались долгие годы. Тешили себя мыслью, что у них, видите ли, большая свобода", - добавил Цеков. Украинский телеканал "Общественное" также сообщил, что на территории, где введено военное положение, военное командование может осуществлять принудительное отчуждение объектов права частной или коммунальной собственности для нужд государства и выдавать соответствующие документы; вводить комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства; проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан. Кроме того, как сообщает телеканал, военное руководство может запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий; устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение; запретить гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без соответствующего разрешения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. После этого происходит регулярное продление военного положения и мобилизации.
https://ria.ru/20240429/prava-1943030968.html
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в мире, украина, россия, сергей цеков, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Цеков, Совет Европы
В Совфеде прокомментировали решение Киева по конвенции о правах человека
Сенатор: Киев хочет мобилизовать больше людей путем ограничения прав украинцев
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке некоторых пунктов Конвенции о правах и свободах человека, чтобы иметь возможность мобилизовать больше граждан для боевых действий против России, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков, комментируя соответствующее решение Киева.
Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободе человека в связи с военным положением, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Сейчас же им надо набрать как можно больше военнослужащих в армию для войны с Россией. Здесь они вдруг спохватились, что для этого им надо получить возможность заходить в помещения, когда захотят, ограничить передвижение и так далее — что, на самом деле, определяет понятие "свобода человека", - сказал Цеков.
Сенатор объяснил, что раньше Киев пытался сделать несвободными русских и русскокультурных граждан Украины, а сейчас киевский режим решил "ограничить эту свободу для всех граждан Украины".
"На самом деле, на Украине демократии никогда не было. Был период "демократической анархии", скажем так — для украинокультурных граждан Украины. Если бы демократия на Украине была и если бы на Украине уважали права человека, то они не нарушали бы права русскокультурных граждан Украины. У них была возможность ругать Россию, ругать русских, уничтожать нашу отечественную историю, навязывать свою — в этом болоте они и трепыхались долгие годы. Тешили себя мыслью, что у них, видите ли, большая свобода", - добавил Цеков.
Украинский телеканал "Общественное" также сообщил, что на территории, где введено военное положение, военное командование может осуществлять принудительное отчуждение объектов права частной или коммунальной собственности для нужд государства и выдавать соответствующие документы; вводить комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства; проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан.
Кроме того, как сообщает телеканал, военное руководство может запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий; устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение; запретить гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без соответствующего разрешения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. После этого происходит регулярное продление военного положения и мобилизации.