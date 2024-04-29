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Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала - РИА Новости, 29.04.2024
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12:17 29.04.2024 (обновлено: 13:43 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/sanches-1943015835.html
Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала
Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала - РИА Новости, 29.04.2024
Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала
Премьер-министр Испании Педро Санчес, оказавшийся в центре политического скандала после того, как его супругу Бегонью Гомес заподозрили в коррупции, заявил, что РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:17
2024-04-29T13:43
в мире
испания
мадрид
педро санчес
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МАДРИД, 29 апр – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес, оказавшийся в центре политического скандала после того, как его супругу Бегонью Гомес заподозрили в коррупции, заявил, что не покинет свой пост."Я решил продолжать. Продолжать с еще большей силой, чем это возможно, во главе правительства Испании.... Речь идет не о судьбе конкретного лидера. Речь идет о том, чтобы решить, каким обществом мы хотим быть. И я считаю, что нашей стране необходимо сделать это коллективное размышление. На самом деле, в течение этих пяти дней мы уже начали это делать. Это коллективное размышление, которое приведет к чистоте, к возрождению, к честной игре. Слишком долго мы позволяли грязи безнаказанно колонизировать нашу общественную жизнь", — сказал в понедельник Санчес на пресс-конференции.После пятидневного периода размышлений о своем пребывании на этом посту Санчес сообщил о своем решении королю Испании Филиппу VI. Он признал, что "социальная мобилизация" его сторонников и поддержка возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) повлияли на его решение. При этом, Санчес отметил, что "кампания по дискредитации" его и его жены Бегоньи Гомес не прекратится."Если мы позволяем нападать на невинных людей, значит, оно того не стоит. Если мы позволяем грубейшей лжи подменять собой дебаты, основанные на фактах, значит, оно того не стоит. Какой бы высокой ни была честь, она не оправдывает несправедливых страданий людей, которых вы любите и уважаете больше всего. Мне нужно было остановиться и поразмыслить", — сказал премьер.В субботу тысячи испанцев вышли на акцию в поддержку Санчеса. Ее участники, собравшиеся напротив штаб-квартиры PSOE на улице Ферраз, выкрикивали "Педро, останься, ты нам нужен", "Да, оно того стоит", "Педро, мы с тобой". В это время в самой штаб-квартире проходило заседание федерального комитета партии, которое закончилось досрочно, так как члены PSOE решили выйти на улицу, чтобы присоединиться к своим сторонникам.В прошлую среду он приостановил свою общественную активность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту, после того, как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. Разбирательство было открыто после получения жалобы от организации "Чистые руки", которая, как оказалось, составила ее исходя лишь из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело.В своем обращении к согражданам Санчес заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом "делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны". Премьер добавил, что собирается выступить на пресс-конференции 29 апреля, в рамках которой он сообщит, хочет ли он оставаться на своей должности.
https://ria.ru/20231204/otnosheniya-1913643888.html
https://ria.ru/20240419/gumenyuk-1940948022.html
https://ria.ru/20240316/otstavka-1933567854.html
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в мире, испания, мадрид, педро санчес
В мире, Испания, Мадрид, Педро Санчес
Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что не покинет пост после скандала с женой

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МАДРИД, 29 апр – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес, оказавшийся в центре политического скандала после того, как его супругу Бегонью Гомес заподозрили в коррупции, заявил, что не покинет свой пост.
"Я решил продолжать. Продолжать с еще большей силой, чем это возможно, во главе правительства Испании.... Речь идет не о судьбе конкретного лидера. Речь идет о том, чтобы решить, каким обществом мы хотим быть. И я считаю, что нашей стране необходимо сделать это коллективное размышление. На самом деле, в течение этих пяти дней мы уже начали это делать. Это коллективное размышление, которое приведет к чистоте, к возрождению, к честной игре. Слишком долго мы позволяли грязи безнаказанно колонизировать нашу общественную жизнь", — сказал в понедельник Санчес на пресс-конференции.
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После пятидневного периода размышлений о своем пребывании на этом посту Санчес сообщил о своем решении королю Испании Филиппу VI. Он признал, что "социальная мобилизация" его сторонников и поддержка возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) повлияли на его решение. При этом, Санчес отметил, что "кампания по дискредитации" его и его жены Бегоньи Гомес не прекратится.
"Если мы позволяем нападать на невинных людей, значит, оно того не стоит. Если мы позволяем грубейшей лжи подменять собой дебаты, основанные на фактах, значит, оно того не стоит. Какой бы высокой ни была честь, она не оправдывает несправедливых страданий людей, которых вы любите и уважаете больше всего. Мне нужно было остановиться и поразмыслить", — сказал премьер.
В субботу тысячи испанцев вышли на акцию в поддержку Санчеса. Ее участники, собравшиеся напротив штаб-квартиры PSOE на улице Ферраз, выкрикивали "Педро, останься, ты нам нужен", "Да, оно того стоит", "Педро, мы с тобой". В это время в самой штаб-квартире проходило заседание федерального комитета партии, которое закончилось досрочно, так как члены PSOE решили выйти на улицу, чтобы присоединиться к своим сторонникам.
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В прошлую среду он приостановил свою общественную активность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту, после того, как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. Разбирательство было открыто после получения жалобы от организации "Чистые руки", которая, как оказалось, составила ее исходя лишь из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело.
В своем обращении к согражданам Санчес заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом "делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны". Премьер добавил, что собирается выступить на пресс-конференции 29 апреля, в рамках которой он сообщит, хочет ли он оставаться на своей должности.
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