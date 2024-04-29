https://ria.ru/20240429/nato-1943076637.html

Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО

Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО - РИА Новости, 29.04.2024

Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО

НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:34

2024-04-29T20:34

2024-04-29T20:34

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве."Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов. Первый пункт — это финансы, за которые положительно проголосовали как партнеры на двухстороннем уровне, так и США — это первый пункт. Второй пункт — своевременные поставки оружия, и третье — что конкретно доедет до Украины", — сказал он.Альянс, по его словам, выполнил лишь первое из обозначенных условий, проголосовав за выделение финансов, но в остальных вопросах, отметил Зеленский, позитив не виден."Есть еще два важных пункта", — заключил он.В понедельник днем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. На встрече с журналистами он заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении страны в альянс на саммите в Вашингтоне в июле, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20240429/nato-1943064822.html

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сша

киев

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в мире, сша, нато, киев, украина, владимир зеленский, йенс столтенберг