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Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/nato-1943076637.html
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО - РИА Новости, 29.04.2024
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО
НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:34
2024-04-29T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
киев
украина
владимир зеленский
йенс столтенберг
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве."Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов. Первый пункт — это финансы, за которые положительно проголосовали как партнеры на двухстороннем уровне, так и США — это первый пункт. Второй пункт — своевременные поставки оружия, и третье — что конкретно доедет до Украины", — сказал он.Альянс, по его словам, выполнил лишь первое из обозначенных условий, проголосовав за выделение финансов, но в остальных вопросах, отметил Зеленский, позитив не виден."Есть еще два важных пункта", — заключил он.В понедельник днем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. На встрече с журналистами он заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении страны в альянс на саммите в Вашингтоне в июле, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.
https://ria.ru/20240429/nato-1943064822.html
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в мире, сша, нато, киев, украина, владимир зеленский, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО

Зеленский на встрече со Столтенбергом обвинил НАТО в невыполнении соглашений

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. НАТО не выполнила два важных пункта по поддержке украинской армии, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве.
"Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов. Первый пункт — это финансы, за которые положительно проголосовали как партнеры на двухстороннем уровне, так и США — это первый пункт. Второй пункт — своевременные поставки оружия, и третье — что конкретно доедет до Украины", — сказал он.
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Альянс, по его словам, выполнил лишь первое из обозначенных условий, проголосовав за выделение финансов, но в остальных вопросах, отметил Зеленский, позитив не виден.
«
"Есть еще два важных пункта", — заключил он.
В понедельник днем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. На встрече с журналистами он заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении страны в альянс на саммите в Вашингтоне в июле, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
 
 
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