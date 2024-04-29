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"Новая фаза": в Совете Федерации предупредили об угрозе прямой войны с НАТО
"Новая фаза": в Совете Федерации предупредили об угрозе прямой войны с НАТО - РИА Новости, 29.04.2024
"Новая фаза": в Совете Федерации предупредили об угрозе прямой войны с НАТО
Запад может начать прямой военный конфликт с Россией из-за ухудшения положения Украины на фронте, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:36
2024-04-29T18:36
2024-04-29T20:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Запад может начать прямой военный конфликт с Россией из-за ухудшения положения Украины на фронте, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram."Западный альянс переходит к новой фазе конфронтации с Россией. Она может привести к ее переходу от опосредованной войны в прямое военное столкновение НАТО и России", — предупредил он.По словам политика, вместо свертывания западного участия в украинском конфликте после провала ВСУ, НАТО начала активизацию и подготовку к прямому участию в боевых действиях.Как отметил Пушков, на победу "партии войны" на Западе указывают высказывания президента Эммануэля Макрона о готовности Франции направить войска на Украину, заявления премьера Риши Сунака о переводе экономики Великобритании на военные рельсы, выделение помощи Киеву со стороны США, предоставление ВСУ дальнобойных ракет и вероятность того, что западные летчики будут управлять истребителями F-16 на Украине из-за недостатка времени на подготовку украинских пилотов.В последнее время на Западе все чаще звучат заявления о возможном столкновении России и НАТО. В Кремле отмечали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240429/vsu-1943058090.html
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"Новая фаза": в Совете Федерации предупредили об угрозе прямой войны с НАТО
Сенатор Пушков: НАТО может начать прямую войну с Россией