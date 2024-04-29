https://ria.ru/20240429/nato-1943064822.html

"Новая фаза": в Совете Федерации предупредили об угрозе прямой войны с НАТО

"Новая фаза": в Совете Федерации предупредили об угрозе прямой войны с НАТО - РИА Новости, 29.04.2024

"Новая фаза": в Совете Федерации предупредили об угрозе прямой войны с НАТО

Запад может начать прямой военный конфликт с Россией из-за ухудшения положения Украины на фронте, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:36

2024-04-29T18:36

2024-04-29T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

франция

великобритания

украина

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7be684b85e708b680f689f8e7b4ccc11.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Запад может начать прямой военный конфликт с Россией из-за ухудшения положения Украины на фронте, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram."Западный альянс переходит к новой фазе конфронтации с Россией. Она может привести к ее переходу от опосредованной войны в прямое военное столкновение НАТО и России", — предупредил он.По словам политика, вместо свертывания западного участия в украинском конфликте после провала ВСУ, НАТО начала активизацию и подготовку к прямому участию в боевых действиях.Как отметил Пушков, на победу "партии войны" на Западе указывают высказывания президента Эммануэля Макрона о готовности Франции направить войска на Украину, заявления премьера Риши Сунака о переводе экономики Великобритании на военные рельсы, выделение помощи Киеву со стороны США, предоставление ВСУ дальнобойных ракет и вероятность того, что западные летчики будут управлять истребителями F-16 на Украине из-за недостатка времени на подготовку украинских пилотов.В последнее время на Западе все чаще звучат заявления о возможном столкновении России и НАТО. В Кремле отмечали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240429/vsu-1943058090.html

https://ria.ru/20240429/zabyla-1943044820.html

россия

сша

франция

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, франция, великобритания, украина, эммануэль макрон, риши сунак, нато, вооруженные силы украины, совет федерации рф