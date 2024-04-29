https://ria.ru/20240429/nato-1943058475.html

В Литве призвали не предоставлять России права вето на расширение НАТО

В Литве призвали не предоставлять России права вето на расширение НАТО - РИА Новости, 29.04.2024

В Литве призвали не предоставлять России права вето на расширение НАТО

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в понедельник призвал не допустить предоставления России права вето на расширение НАТО, говоря о перспективах включения... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:55

2024-04-29T17:55

2024-04-29T17:55

в мире

украина

россия

вашингтон (штат)

йенс столтенберг

владимир зеленский

роб бауэр

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в понедельник призвал не допустить предоставления России права вето на расширение НАТО, говоря о перспективах включения Украины в альянс. "Мы не должны давать России неформальное право вето на расширение НАТО. Ни одна третья страна не должна иметь подобного блокирующего права", - заявил он на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне. Касчюнас указал, что вопрос о присоединении Киева к альянсу является сложным, но Литва "всегда будет за приглашение" и выразил надежду на то, что в рамках предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне Украина получит его. Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240110/nato-1920566386.html

https://ria.ru/20240117/litva-1921834431.html

украина

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вашингтон (штат), йенс столтенберг, владимир зеленский, роб бауэр, нато, атлантический совет