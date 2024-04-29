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В Литве призвали не предоставлять России права вето на расширение НАТО - РИА Новости, 29.04.2024
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17:55 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/nato-1943058475.html
В Литве призвали не предоставлять России права вето на расширение НАТО
В Литве призвали не предоставлять России права вето на расширение НАТО - РИА Новости, 29.04.2024
В Литве призвали не предоставлять России права вето на расширение НАТО
Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в понедельник призвал не допустить предоставления России права вето на расширение НАТО, говоря о перспективах включения... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:55
2024-04-29T17:55
в мире
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россия
вашингтон (штат)
йенс столтенберг
владимир зеленский
роб бауэр
нато
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в понедельник призвал не допустить предоставления России права вето на расширение НАТО, говоря о перспективах включения Украины в альянс. "Мы не должны давать России неформальное право вето на расширение НАТО. Ни одна третья страна не должна иметь подобного блокирующего права", - заявил он на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне. Касчюнас указал, что вопрос о присоединении Киева к альянсу является сложным, но Литва "всегда будет за приглашение" и выразил надежду на то, что в рамках предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне Украина получит его. Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240110/nato-1920566386.html
https://ria.ru/20240117/litva-1921834431.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), йенс столтенберг, владимир зеленский, роб бауэр, нато, атлантический совет
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Роб Бауэр, НАТО, Атлантический совет
В Литве призвали не предоставлять России права вето на расширение НАТО

Глава МО Литвы Касчюнас призвал не давать РФ права вето на расширение НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в понедельник призвал не допустить предоставления России права вето на расширение НАТО, говоря о перспективах включения Украины в альянс.
"Мы не должны давать России неформальное право вето на расширение НАТО. Ни одна третья страна не должна иметь подобного блокирующего права", - заявил он на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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10 января, 16:55
Касчюнас указал, что вопрос о присоединении Киева к альянсу является сложным, но Литва "всегда будет за приглашение" и выразил надежду на то, что в рамках предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне Украина получит его.
Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Автомобиль посла Литвы у здания МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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17 января, 13:03
 
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