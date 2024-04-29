https://ria.ru/20240429/nato-1943057899.html
Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов
Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов - РИА Новости, 29.04.2024
Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов
Военный комитет стран НАТО проведет 16 мая в Брюсселе встречу на уровне начальников генштабов, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:59
2024-04-29T17:59
2024-04-29T17:59
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роб бауэр
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Военный комитет стран НАТО проведет 16 мая в Брюсселе встречу на уровне начальников генштабов, сообщили в пресс-службе организации. Сообщается, что председательствовать на встрече будет глава комитета адмирал Роб Бауэр, ожидается также участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и представителей Украины. "Начальники генштабов обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического блока", - указывается в сообщении альянса. Ожидается, что одно из заседаний в рамках встречи пройдет в формате Совета НАТО - Украина для обсуждения помощи Киеву. Кроме того, в повестке встречи прогресс в реализации оборонных планов, предстоящий саммит в Вашингтоне, коллективная противоракетная и противовоздушная оборона, а также проблемы военной промышленности.
https://ria.ru/20240429/nato-1943038709.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, киев, роб бауэр, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Брюссель, Киев, Роб Бауэр, Йенс Столтенберг, НАТО
Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов
Военный комитет НАТО 16 мая проведет встречу на уровне начальников генштабов