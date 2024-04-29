https://ria.ru/20240429/nato-1943057899.html

Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов

Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов - РИА Новости, 29.04.2024

Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов

Военный комитет стран НАТО проведет 16 мая в Брюсселе встречу на уровне начальников генштабов, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:59

2024-04-29T17:59

2024-04-29T17:59

специальная военная операция на украине

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брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Военный комитет стран НАТО проведет 16 мая в Брюсселе встречу на уровне начальников генштабов, сообщили в пресс-службе организации. Сообщается, что председательствовать на встрече будет глава комитета адмирал Роб Бауэр, ожидается также участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и представителей Украины. "Начальники генштабов обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического блока", - указывается в сообщении альянса. Ожидается, что одно из заседаний в рамках встречи пройдет в формате Совета НАТО - Украина для обсуждения помощи Киеву. Кроме того, в повестке встречи прогресс в реализации оборонных планов, предстоящий саммит в Вашингтоне, коллективная противоракетная и противовоздушная оборона, а также проблемы военной промышленности.

https://ria.ru/20240429/nato-1943038709.html

https://ria.ru/20240428/tv-1942902819.html

украина

брюссель

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, брюссель, киев, роб бауэр, йенс столтенберг, нато