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Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/nato-1943057899.html
Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов
Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов - РИА Новости, 29.04.2024
Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов
Военный комитет стран НАТО проведет 16 мая в Брюсселе встречу на уровне начальников генштабов, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:59
2024-04-29T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
брюссель
киев
роб бауэр
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Военный комитет стран НАТО проведет 16 мая в Брюсселе встречу на уровне начальников генштабов, сообщили в пресс-службе организации. Сообщается, что председательствовать на встрече будет глава комитета адмирал Роб Бауэр, ожидается также участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и представителей Украины. "Начальники генштабов обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического блока", - указывается в сообщении альянса. Ожидается, что одно из заседаний в рамках встречи пройдет в формате Совета НАТО - Украина для обсуждения помощи Киеву. Кроме того, в повестке встречи прогресс в реализации оборонных планов, предстоящий саммит в Вашингтоне, коллективная противоракетная и противовоздушная оборона, а также проблемы военной промышленности.
https://ria.ru/20240429/nato-1943038709.html
https://ria.ru/20240428/tv-1942902819.html
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в мире, украина, брюссель, киев, роб бауэр, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Брюссель, Киев, Роб Бауэр, Йенс Столтенберг, НАТО
Военный комитет стран НАТО проведет встречу на уровне начальников генштабов

Военный комитет НАТО 16 мая проведет встречу на уровне начальников генштабов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Военный комитет стран НАТО проведет 16 мая в Брюсселе встречу на уровне начальников генштабов, сообщили в пресс-службе организации.
Сообщается, что председательствовать на встрече будет глава комитета адмирал Роб Бауэр, ожидается также участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и представителей Украины.
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"Начальники генштабов обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического блока", - указывается в сообщении альянса.
Ожидается, что одно из заседаний в рамках встречи пройдет в формате Совета НАТО - Украина для обсуждения помощи Киеву.
Кроме того, в повестке встречи прогресс в реализации оборонных планов, предстоящий саммит в Вашингтоне, коллективная противоракетная и противовоздушная оборона, а также проблемы военной промышленности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБрюссельКиевРоб БауэрЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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