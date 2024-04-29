https://ria.ru/20240429/nato-1943038709.html

Генсек НАТО не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите в США

Генсек НАТО не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите в США - РИА Новости, 29.04.2024

Генсек НАТО не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите в США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает достижения договоренности о вступлении Украины в альянс на саммите в Вашингтоне. Трансляция его... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:19

2024-04-29T15:19

2024-04-29T16:30

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает достижения договоренности о вступлении Украины в альянс на саммите в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась на сайте организации."Для такого решения нам необходимо согласие всех членов альянса — не большинства, а всех 32 союзников. Я не ожидаю, что такая договоренность будет достигнута на саммите в июле", — сказал глава блока на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.Тем не менее он вновь заявил, что "место Украины — в НАТО", и выразил надежду, что ее присоединение к альянсу произойдет как можно скорее.Столтенберг также отметил, что ждет Зеленского на встрече в верхах в июле этого года в США.Как сообщил в середине апреля командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, Украина пока не выполнила все условия, необходимые для вступления в блок.В свою очередь, глава Военного комитета организации адмирал Роб Бауэр ранее подчеркивал, что вопрос о членстве постсоветской республики является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил о подаче заявки на прием Украины в альянс в ускоренном порядке. При этом Столтенбрег указывал, что полноценное участие страны в НАТО невозможно во время конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что ориентация киевских властей на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20240409/ostin-1938958230.html

https://ria.ru/20240426/nato-1942442679.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

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Ольга Фомченкова

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