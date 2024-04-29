Генсек НАТО не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите в США
Столтенберг заявил, что не ожидает договоренности о приеме Украины в НАТО в июле
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает достижения договоренности о вступлении Украины в альянс на саммите в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась на сайте организации.
"Для такого решения нам необходимо согласие всех членов альянса — не большинства, а всех 32 союзников. Я не ожидаю, что такая договоренность будет достигнута на саммите в июле", — сказал глава блока на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Тем не менее он вновь заявил, что "место Украины — в НАТО", и выразил надежду, что ее присоединение к альянсу произойдет как можно скорее.
Столтенберг также отметил, что ждет Зеленского на встрече в верхах в июле этого года в США.
Как сообщил в середине апреля командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, Украина пока не выполнила все условия, необходимые для вступления в блок.
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В свою очередь, глава Военного комитета организации адмирал Роб Бауэр ранее подчеркивал, что вопрос о членстве постсоветской республики является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил о подаче заявки на прием Украины в альянс в ускоренном порядке. При этом Столтенбрег указывал, что полноценное участие страны в НАТО невозможно во время конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что ориентация киевских властей на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
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