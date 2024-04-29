https://ria.ru/20240429/napadenie-1942992307.html

В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС

В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС - РИА Новости, 29.04.2024

В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС

Ликвидированные в ходе боестолкновения в ночь на понедельник в Карачаево-Черкесии опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:27

2024-04-29T08:27

2024-04-29T10:59

происшествия

россия

курганская область

карачаевск

рашид темрезов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1942995672_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bd58749580eb7263a3310002be26f506.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ликвидированные в ходе боестолкновения в ночь на понедельник в Карачаево-Черкесии опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ. Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. СУ СК по региону возбудил уголовное дело. "Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года. По уголовному делу следователями и криминалистами регионального следственного управления осуществлен незамедлительный выезд на место происшествия, произведен его осмотр, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Сотрудники следственного управления продолжают сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. Республиканский главк Следственного комитета России 22 апреля сообщал, что злоумышленник в Карачаево-Черкесии открыл стрельбу по полицейским и похитил оружие. Двое пострадавших скончались на месте, третий госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Региональный главк МВД России сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Была установлена причастность пятерых местных жителей к нападению на полицейских, их объявляли в розыск. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов позже подписал указ, согласно которому семьям сотрудников полиции, погибших в результате вооруженного нападения в Карачаевске, выплатят по 1 миллиону рублей. Также сотруднику, получившему ранение при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240429/napadenie-1942989771.html

россия

курганская область

карачаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД 2024-04-29T08:27 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, карачаевск, рашид темрезов, следственный комитет россии (ск рф)