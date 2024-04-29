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В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС - РИА Новости, 29.04.2024
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08:27 29.04.2024 (обновлено: 10:59 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/napadenie-1942992307.html
В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС
В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС - РИА Новости, 29.04.2024
В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС
Ликвидированные в ходе боестолкновения в ночь на понедельник в Карачаево-Черкесии опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:27
2024-04-29T10:59
происшествия
россия
курганская область
карачаевск
рашид темрезов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ликвидированные в ходе боестолкновения в ночь на понедельник в Карачаево-Черкесии опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ. Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. СУ СК по региону возбудил уголовное дело. "Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года. По уголовному делу следователями и криминалистами регионального следственного управления осуществлен незамедлительный выезд на место происшествия, произведен его осмотр, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Сотрудники следственного управления продолжают сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. Республиканский главк Следственного комитета России 22 апреля сообщал, что злоумышленник в Карачаево-Черкесии открыл стрельбу по полицейским и похитил оружие. Двое пострадавших скончались на месте, третий госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Региональный главк МВД России сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Была установлена причастность пятерых местных жителей к нападению на полицейских, их объявляли в розыск. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов позже подписал указ, согласно которому семьям сотрудников полиции, погибших в результате вооруженного нападения в Карачаевске, выплатят по 1 миллиону рублей. Также сотруднику, получившему ранение при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240429/napadenie-1942989771.html
россия
курганская область
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Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
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происшествия, россия, курганская область, карачаевск, рашид темрезов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курганская область, Карачаевск, Рашид Темрезов, Следственный комитет России (СК РФ)
В КЧР раскрыли подробности нападения на наряд ДПС

СКР: уничтоженные в КЧР боевики могли быть нападавшими на полицейских 22 апреля

© Фото : СУ СК России по КЧРНа месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : СУ СК России по КЧР
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ликвидированные в ходе боестолкновения в ночь на понедельник в Карачаево-Черкесии опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ.
Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. СУ СК по региону возбудил уголовное дело.
"Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года. По уголовному делу следователями и криминалистами регионального следственного управления осуществлен незамедлительный выезд на место происшествия, произведен его осмотр, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Сотрудники следственного управления продолжают сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Республиканский главк Следственного комитета России 22 апреля сообщал, что злоумышленник в Карачаево-Черкесии открыл стрельбу по полицейским и похитил оружие. Двое пострадавших скончались на месте, третий госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Региональный главк МВД России сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Была установлена причастность пятерых местных жителей к нападению на полицейских, их объявляли в розыск. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов позже подписал указ, согласно которому семьям сотрудников полиции, погибших в результате вооруженного нападения в Карачаевске, выплатят по 1 миллиону рублей. Также сотруднику, получившему ранение при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тысяч рублей.
Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС
07:53
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьКарачаевскРашид ТемрезовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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