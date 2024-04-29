https://ria.ru/20240429/moldaviya-1943055504.html
Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 29.04.2024
Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
Молдавские суды начали отменять административные протоколы за ношение георгиевской ленты, при этом местная полиция продолжает угрожать штрафами, заявил глава... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:31
2024-04-29T17:31
2024-04-29T18:39
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Молдавские суды начали отменять административные протоколы за ношение георгиевской ленты, при этом местная полиция продолжает угрожать штрафами, заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале. В понедельник глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану призвал жителей республики воздержаться от ношения георгиевских лент 9 Мая, чтобы избежать штрафов. Он напомнил, что в стране действует норма, запрещающая продажу, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая, по его утверждению, является "символом агрессии"."Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует. Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение гвардейской/георгиевской ленты, а Чернэуцану с упорством умалишенного продолжает грозить штрафами. Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным", — написал Петрович.В апреле прошлого года в Молдавии вступил в силу запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z. Конституционный суд республики тогда постановил, что эта мера не нарушает местное законодательство, при этом наказывать за нарушение запрета можно только в случае, если указанная символика использовалась для оправдания или прославления военной агрессии и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских боевиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации с 24 февраля 2022-го. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки СВО.
https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html
https://ria.ru/20240424/aktsiya-1941973105.html
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в мире, молдавия, украина, великая отечественная война (1941-1945), российская империя, ссср
В мире, Молдавия, Украина, Великая Отечественная война (1941-1945), Российская империя, СССР
Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
Нацкомитет "Победа": суды в Молдавии отменяют штрафы за георгиевские ленты
КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости.
Молдавские суды начали отменять административные протоколы за ношение георгиевской ленты, при этом местная полиция продолжает угрожать штрафами, заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале
.
В понедельник глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану призвал жителей республики воздержаться от ношения георгиевских лент 9 Мая, чтобы избежать штрафов. Он напомнил, что в стране действует норма, запрещающая продажу, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая, по его утверждению, является "символом агрессии".
"Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует. Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение гвардейской/георгиевской ленты, а Чернэуцану с упорством умалишенного продолжает грозить штрафами. Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным", — написал Петрович.
В апреле прошлого года в Молдавии вступил в силу запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z. Конституционный суд республики тогда постановил, что эта мера не нарушает местное законодательство, при этом наказывать за нарушение запрета можно только в случае, если указанная символика использовалась для оправдания или прославления военной агрессии и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР против украинских боевиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации с 24 февраля 2022-го. В России
буква Z стала неофициальным символом поддержки СВО.