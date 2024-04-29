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"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры - РИА Новости, 29.04.2024
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08:00 29.04.2024 (обновлено: 08:03 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/kreyser-1942738342.html
"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры
"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры - РИА Новости, 29.04.2024
"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры
Этот вымпел до сих пор остается крупнейшим в боевом строю Северного флота ВМФ России. Тридцать пять лет назад, 29 апреля 1989-го, советские корабелы спустили на РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:00
2024-04-29T08:03
безопасность
россия
финляндия
нато
арктика
северный флот вмф россии
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Этот вымпел до сих пор остается крупнейшим в боевом строю Северного флота ВМФ России. Тридцать пять лет назад, 29 апреля 1989-го, советские корабелы спустили на воду тяжелый атомный ракетный крейсер "Юрий Андропов", после распада СССР ставший "Петром Великим". И списывать его не торопятся. Более того, корабль должен получить новое вооружение, расширяющее тактические возможности. О будущем флагмана — в материале РИА Новости.Атомные гигантыТАРКР проекта 1144 "Орлан" считаются крупнейшими боевыми кораблями в мире после авианосцев. Помимо "Петра Великого", в ВМФ есть "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию. Полное водоизмещение каждого — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, максимальная ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек.Эти крейсеры, по сути, представляют собой вооруженные до зубов мобильные платформы. Два десятка пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитные ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф, зенитная артиллерия — "Кортик" и АК-630, противолодочные ракетоторпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы, автоматическая двуствольная пушка АК-130 — можно вступать в бой с любым противником.Единственные боевые корабли в российском ВМФ с атомной энергетической установкой, обеспечивающей автономность плавания — 60 суток. Скорость — 31 узел. Дальность хода практически не ограничена. Способны работать в условиях Крайнего Севера и поддерживать значительное военное присутствие России в Арктическом регионе.Тем не менее корабли постепенно устаревают. Введенный в эксплуатацию в 1998-м "Петр Великий" еще относительно молодой. А вот "Нахимов", принятый в состав Северного флота на десять лет раньше, с 1999-го находится на модернизации. На самом деле к работам приступили лишь в 2013-м, когда выделили финансирование. Судостроители демонтировали все старое оборудование и устанавливают новое.Ожидается, что "Адмирал Нахимов" станет флагманом Северного флота. А "Петр Великий" отправится на завод. И потом прослужит еще несколько десятков лет.Новое оружиеВнешне корабль преобразится незначительно, но внутри все заменят. В частности, установят новое радиоэлектронное оборудование, современные цифровые комплексы связи, системы жизнеобеспечения. Ядерные реакторы оставят, однако системы, обеспечивающие их постоянную работу, модернизируют.Что касается вооружения, то "Адмирал Нахимов", а следом за ним и "Петр Великий", вместо противокорабельных "Гранитов" получат более современные П-800 "Оникс" и "Калибр". Их можно применять и по наземным целям, значит, "Орланы" станут эффективной силой для поддержки операций Сухопутных войск. Кроме того, установят современные комплексы ПВО "Полимент-Редут" с дальностью стрельбы до 150 километров.Универсальные корабельные стрельбовые комплексы (УКСК) способны запускать и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Эксперты НАТО не раз называли ПКР "Оникс" и "Циркон" самой серьезной угрозой для флота альянса. "Ониксы" подлетают к кораблю практически над гребнями волн на скорости, в два раза превышающей скорость звука. "Цирконы" просто неуловимы для имеющихся и перспективных систем ПВО-ПРО.Северный рубежНа ближайшую перспективу ремонт и глубокая модернизация крупных надводных кораблей предпочтительнее, чем амбициозные, но очень дорогие проекты вроде атомных эсминцев "Лидер". Тем более в условиях специальной военной операции, когда в приоритете по финансированию — Сухопутные войска и ВКС.В то же время российская оборонная промышленность даже в условиях санкций производит небольшие боевые корабли, вооруженные все теми же "Калибрами" и "Ониксами". Как показал опыт Сирии и СВО, сторожевики и корветы обладают серьезными ударными возможностями. Но заменить по-настоящему универсальные "Орланы" они не в состоянии.После вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс значительно расширил свои возможности по слежке за Северным флотом и нарастил разведактивность в районе Баренцева моря. Этот регион для стран Запада — ворота в Арктику, за ресурсы которой, по прогнозам экспертов, развернется жесткая борьба. Модернизированные и вооруженные гиперзвуковыми ракетами тяжелые крейсеры стали бы серьезным сдерживающим фактором на этом направлении.
https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html
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безопасность, россия, финляндия, нато, арктика, северный флот вмф россии
Безопасность, Россия, Финляндия, НАТО, Арктика, Северный флот ВМФ России
"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры

Атомный крейсер "Пётр Великий" спустили на воду 35 лет назад

© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces | Перейти в медиабанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Этот вымпел до сих пор остается крупнейшим в боевом строю Северного флота ВМФ России. Тридцать пять лет назад, 29 апреля 1989-го, советские корабелы спустили на воду тяжелый атомный ракетный крейсер "Юрий Андропов", после распада СССР ставший "Петром Великим". И списывать его не торопятся. Более того, корабль должен получить новое вооружение, расширяющее тактические возможности. О будущем флагмана — в материале РИА Новости.

Атомные гиганты

ТАРКР проекта 1144 "Орлан" считаются крупнейшими боевыми кораблями в мире после авианосцев. Помимо "Петра Великого", в ВМФ есть "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию. Полное водоизмещение каждого — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, максимальная ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек.
Эти крейсеры, по сути, представляют собой вооруженные до зубов мобильные платформы. Два десятка пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитные ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф, зенитная артиллерия — "Кортик" и АК-630, противолодочные ракетоторпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы, автоматическая двуствольная пушка АК-130 — можно вступать в бой с любым противником.
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Единственные боевые корабли в российском ВМФ с атомной энергетической установкой, обеспечивающей автономность плавания — 60 суток. Скорость — 31 узел. Дальность хода практически не ограничена. Способны работать в условиях Крайнего Севера и поддерживать значительное военное присутствие России в Арктическом регионе.
Тем не менее корабли постепенно устаревают. Введенный в эксплуатацию в 1998-м "Петр Великий" еще относительно молодой. А вот "Нахимов", принятый в состав Северного флота на десять лет раньше, с 1999-го находится на модернизации. На самом деле к работам приступили лишь в 2013-м, когда выделили финансирование. Судостроители демонтировали все старое оборудование и устанавливают новое.
Ожидается, что "Адмирал Нахимов" станет флагманом Северного флота. А "Петр Великий" отправится на завод. И потом прослужит еще несколько десятков лет.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкРакетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

Новое оружие

Внешне корабль преобразится незначительно, но внутри все заменят. В частности, установят новое радиоэлектронное оборудование, современные цифровые комплексы связи, системы жизнеобеспечения. Ядерные реакторы оставят, однако системы, обеспечивающие их постоянную работу, модернизируют.
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Что касается вооружения, то "Адмирал Нахимов", а следом за ним и "Петр Великий", вместо противокорабельных "Гранитов" получат более современные П-800 "Оникс" и "Калибр". Их можно применять и по наземным целям, значит, "Орланы" станут эффективной силой для поддержки операций Сухопутных войск. Кроме того, установят современные комплексы ПВО "Полимент-Редут" с дальностью стрельбы до 150 километров.
Универсальные корабельные стрельбовые комплексы (УКСК) способны запускать и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Эксперты НАТО не раз называли ПКР "Оникс" и "Циркон" самой серьезной угрозой для флота альянса. "Ониксы" подлетают к кораблю практически над гребнями волн на скорости, в два раза превышающей скорость звука. "Цирконы" просто неуловимы для имеющихся и перспективных систем ПВО-ПРО.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты Циркон, на палубе фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"

Северный рубеж

На ближайшую перспективу ремонт и глубокая модернизация крупных надводных кораблей предпочтительнее, чем амбициозные, но очень дорогие проекты вроде атомных эсминцев "Лидер". Тем более в условиях специальной военной операции, когда в приоритете по финансированию — Сухопутные войска и ВКС.
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В то же время российская оборонная промышленность даже в условиях санкций производит небольшие боевые корабли, вооруженные все теми же "Калибрами" и "Ониксами". Как показал опыт Сирии и СВО, сторожевики и корветы обладают серьезными ударными возможностями. Но заменить по-настоящему универсальные "Орланы" они не в состоянии.
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс значительно расширил свои возможности по слежке за Северным флотом и нарастил разведактивность в районе Баренцева моря. Этот регион для стран Запада — ворота в Арктику, за ресурсы которой, по прогнозам экспертов, развернется жесткая борьба. Модернизированные и вооруженные гиперзвуковыми ракетами тяжелые крейсеры стали бы серьезным сдерживающим фактором на этом направлении.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Североморск на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря
 
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