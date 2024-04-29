https://ria.ru/20240429/kreyser-1942738342.html

"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры

"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры - РИА Новости, 29.04.2024

"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры

Этот вымпел до сих пор остается крупнейшим в боевом строю Северного флота ВМФ России. Тридцать пять лет назад, 29 апреля 1989-го, советские корабелы спустили на РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:03

безопасность

россия

финляндия

нато

арктика

северный флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148047/64/1480476450_0:92:1701:1049_1920x0_80_0_0_89f14303dabf8ae77b7e1c1c91b94cfe.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Этот вымпел до сих пор остается крупнейшим в боевом строю Северного флота ВМФ России. Тридцать пять лет назад, 29 апреля 1989-го, советские корабелы спустили на воду тяжелый атомный ракетный крейсер "Юрий Андропов", после распада СССР ставший "Петром Великим". И списывать его не торопятся. Более того, корабль должен получить новое вооружение, расширяющее тактические возможности. О будущем флагмана — в материале РИА Новости.Атомные гигантыТАРКР проекта 1144 "Орлан" считаются крупнейшими боевыми кораблями в мире после авианосцев. Помимо "Петра Великого", в ВМФ есть "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию. Полное водоизмещение каждого — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, максимальная ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек.Эти крейсеры, по сути, представляют собой вооруженные до зубов мобильные платформы. Два десятка пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитные ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф, зенитная артиллерия — "Кортик" и АК-630, противолодочные ракетоторпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы, автоматическая двуствольная пушка АК-130 — можно вступать в бой с любым противником.Единственные боевые корабли в российском ВМФ с атомной энергетической установкой, обеспечивающей автономность плавания — 60 суток. Скорость — 31 узел. Дальность хода практически не ограничена. Способны работать в условиях Крайнего Севера и поддерживать значительное военное присутствие России в Арктическом регионе.Тем не менее корабли постепенно устаревают. Введенный в эксплуатацию в 1998-м "Петр Великий" еще относительно молодой. А вот "Нахимов", принятый в состав Северного флота на десять лет раньше, с 1999-го находится на модернизации. На самом деле к работам приступили лишь в 2013-м, когда выделили финансирование. Судостроители демонтировали все старое оборудование и устанавливают новое.Ожидается, что "Адмирал Нахимов" станет флагманом Северного флота. А "Петр Великий" отправится на завод. И потом прослужит еще несколько десятков лет.Новое оружиеВнешне корабль преобразится незначительно, но внутри все заменят. В частности, установят новое радиоэлектронное оборудование, современные цифровые комплексы связи, системы жизнеобеспечения. Ядерные реакторы оставят, однако системы, обеспечивающие их постоянную работу, модернизируют.Что касается вооружения, то "Адмирал Нахимов", а следом за ним и "Петр Великий", вместо противокорабельных "Гранитов" получат более современные П-800 "Оникс" и "Калибр". Их можно применять и по наземным целям, значит, "Орланы" станут эффективной силой для поддержки операций Сухопутных войск. Кроме того, установят современные комплексы ПВО "Полимент-Редут" с дальностью стрельбы до 150 километров.Универсальные корабельные стрельбовые комплексы (УКСК) способны запускать и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Эксперты НАТО не раз называли ПКР "Оникс" и "Циркон" самой серьезной угрозой для флота альянса. "Ониксы" подлетают к кораблю практически над гребнями волн на скорости, в два раза превышающей скорость звука. "Цирконы" просто неуловимы для имеющихся и перспективных систем ПВО-ПРО.Северный рубежНа ближайшую перспективу ремонт и глубокая модернизация крупных надводных кораблей предпочтительнее, чем амбициозные, но очень дорогие проекты вроде атомных эсминцев "Лидер". Тем более в условиях специальной военной операции, когда в приоритете по финансированию — Сухопутные войска и ВКС.В то же время российская оборонная промышленность даже в условиях санкций производит небольшие боевые корабли, вооруженные все теми же "Калибрами" и "Ониксами". Как показал опыт Сирии и СВО, сторожевики и корветы обладают серьезными ударными возможностями. Но заменить по-настоящему универсальные "Орланы" они не в состоянии.После вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс значительно расширил свои возможности по слежке за Северным флотом и нарастил разведактивность в районе Баренцева моря. Этот регион для стран Запада — ворота в Арктику, за ресурсы которой, по прогнозам экспертов, развернется жесткая борьба. Модернизированные и вооруженные гиперзвуковыми ракетами тяжелые крейсеры стали бы серьезным сдерживающим фактором на этом направлении.

https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html

https://ria.ru/20240424/rakety-1941562451.html

https://ria.ru/20240325/ssha-1934984466.html

россия

финляндия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, финляндия, нато, арктика, северный флот вмф россии