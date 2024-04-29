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Врач раскрыл, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща - РИА Новости, 29.04.2024
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20:07 29.04.2024 (обновлено: 20:37 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html
Врач раскрыл, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща
Врач раскрыл, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща - РИА Новости, 29.04.2024
Врач раскрыл, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща
После укуса энцефалитного клеща необходимо применять меры в течение семи-десяти дней, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:07
2024-04-29T20:37
здоровье - общество
общество
москва
зеленоград
тинао
георгий викулов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. После укуса энцефалитного клеща необходимо применять меры в течение семи-десяти дней, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"."Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражен вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще — семь-десять дней. В течение недели предпринять необходимые действия, направленные на профилактику", — отметил он.По словам врача, нужно проконсультироваться с инфекционистом, который может назначить иммуноглобулин для профилактики энцефалита. Викулов добавил, что к специалистам нужно обращаться как можно быстрее.Ранее 19 апреля на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве сообщалось, что случаи присасывания клещей регистрировались в Москве при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров, Сокольники, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО.Отмечается, что при выявлении клещей в парках и лесопарковых зонах балансодержателям этих территорий даются предписания на проведение акарицидных (противоклещевых) обработок. С начала сезона обработано 683,15 гектара территории, что в три раза превышает объем обработок, проведенных в 2023 году.
https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html
https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html
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здоровье - общество, общество, москва, зеленоград, тинао, георгий викулов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Общество, Москва, Зеленоград, ТиНАО, Георгий Викулов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Врач раскрыл, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща

Вирусолог: после укуса энцефалитного клеща есть 7-10 дней для принятия мер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. После укуса энцефалитного клеща необходимо применять меры в течение семи-десяти дней, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражен вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще — семь-десять дней. В течение недели предпринять необходимые действия, направленные на профилактику", — отметил он.
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По словам врача, нужно проконсультироваться с инфекционистом, который может назначить иммуноглобулин для профилактики энцефалита. Викулов добавил, что к специалистам нужно обращаться как можно быстрее.
Ранее 19 апреля на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве сообщалось, что случаи присасывания клещей регистрировались в Москве при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров, Сокольники, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО.
Отмечается, что при выявлении клещей в парках и лесопарковых зонах балансодержателям этих территорий даются предписания на проведение акарицидных (противоклещевых) обработок. С начала сезона обработано 683,15 гектара территории, что в три раза превышает объем обработок, проведенных в 2023 году.
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