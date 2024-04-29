https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html

Врач раскрыл, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща

Врач раскрыл, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща - РИА Новости, 29.04.2024

Врач раскрыл, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща

После укуса энцефалитного клеща необходимо применять меры в течение семи-десяти дней, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:07

2024-04-29T20:07

2024-04-29T20:37

здоровье - общество

общество

москва

зеленоград

тинао

георгий викулов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871891617_0:11:2579:1462_1920x0_80_0_0_f278033f6565e3cc2e8d5fbb467946b2.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. После укуса энцефалитного клеща необходимо применять меры в течение семи-десяти дней, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"."Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражен вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще — семь-десять дней. В течение недели предпринять необходимые действия, направленные на профилактику", — отметил он.По словам врача, нужно проконсультироваться с инфекционистом, который может назначить иммуноглобулин для профилактики энцефалита. Викулов добавил, что к специалистам нужно обращаться как можно быстрее.Ранее 19 апреля на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве сообщалось, что случаи присасывания клещей регистрировались в Москве при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров, Сокольники, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО.Отмечается, что при выявлении клещей в парках и лесопарковых зонах балансодержателям этих территорий даются предписания на проведение акарицидных (противоклещевых) обработок. С начала сезона обработано 683,15 гектара территории, что в три раза превышает объем обработок, проведенных в 2023 году.

https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html

https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html

москва

зеленоград

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, москва, зеленоград, тинао, георгий викулов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)