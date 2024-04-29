https://ria.ru/20240429/khostela-1942978622.html

В хостеле рассказали, кем работал 12-й фигурант дела о теракте в "Крокусе"

В хостеле рассказали, кем работал 12-й фигурант дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.04.2024

В хостеле рассказали, кем работал 12-й фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на стройке в Москве, рассказал РИА Новости сотрудник хостела, где... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T02:04

2024-04-29T02:04

2024-04-29T10:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

украина

таджикистан

владимир путин

александр бортников

юрий чиханчин

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на стройке в Москве, рассказал РИА Новости сотрудник хостела, где проживали братья.Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте. По версии следствия, он обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. До ареста в рамках уголовного дела Джумохон Курбонов был подвергнут административному аресту на срок 15 суток за мелкое хулиганство, вместе с ним был арестован его брат Сухроб. Пока не известно, считает ли следствие Сухроба причастным, о его задержании в рамках уголовного дела не сообщалось."Строится все вокруг. <…> Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо. <…> Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания", — сказал он.По его словам, в хостеле, рассчитанном на три тысячи человек, не могут знать всех в лицо, и главная задача — поселить мигрантов и обеспечить их проживание. Террористический акт в концертном зале "Крокус Cити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов — были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их. По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.

https://ria.ru/20240325/arest-1935555621.html

https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html

https://ria.ru/20240401/figurant-1937184135.html

москва

украина

таджикистан

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