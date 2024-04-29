https://ria.ru/20240429/doklad-1943088059.html

Источник опроверг доклад о применении северокорейской ракеты в Харькове

Источник опроверг доклад о применении северокорейской ракеты в Харькове - РИА Новости, 29.04.2024

Источник опроверг доклад о применении северокорейской ракеты в Харькове

Западные СМИ цитируют фейковый доклад экспертов, приглашенных Киевом на Украину, в котором утверждается, что при ударе по Харькову якобы была применена... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T23:17

2024-04-29T23:17

2024-04-29T23:58

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ООН, 29 апр - РИА Новости. Западные СМИ цитируют фейковый доклад экспертов, приглашенных Киевом на Украину, в котором утверждается, что при ударе по Харькову якобы была применена северокорейская ракета, сообщил РИА Новости источник в ООН, добавив, что эксперты высказали частное мнение и не уполномочены проводить экспертизы по боеприпасам. Ранее агентство Рейтер опубликовало материал со ссылкой на "доклад", который трое экспертов якобы предоставили санкционному комитету Совета безопасности ООН. В нем, по данным агентства, сказано, что "обломки, собранные от ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, принадлежат ракете КНДР серии "Хвасон-11". "Доклад фейковый. Никакого доклада нет. Группа экспертов никакого доклада не представляла в СБ ООН", - сообщил источник в ООН, подчеркнув, что ежегодный отчет группы экспертов уже был ранее представлен в Совбез "и больше никаких докладов не предполагалось". "Документ, описанный Рейтер, - фейковый, написан группой специалистов, которые, действительно, ездили на Украину и написали то, что им сказали украинские марионеточные власти. Никакой ценности он не имеет", - добавил источник. Он пояснил, что на Украину по приглашению украинского постпредства при ООН поехали три специалиста из группы экспертов: "специалист по финансовым санкциям, по геополитическим проблемам и специалист по ядерной безопасности, который к снарядам никакого отношения не имеет". "Ни специалиста по ракетам, ни специалиста по обычным вооружениям в составе не было", - добавил источник. Как отметил собеседник РИА Новости, трое специалистов входят в состав группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по КНДР, "но они не могут говорить от имени группы". "Группа экспертов никакого доклада не представляла. Есть процедура, посредством которой группа утверждает доклад и представляет в СБ. А это их личное частное мнение. Они просто написали отчет о командировке, которую им предложили", - подчеркнул он. Постпредство Украины при ООН, по его словам, организовала поездку. "Если судить по фотографиям, сделанным на северокорейском параде, то они похожи на то, что показывали им. На основании этого делался вывод, что это северокорейские ракеты", - отметил источник. "Эксперты, поехавшие на Украину, не обладают экспертизой для определения принадлежности боеприпасов", - указал собеседник агентства. Кроме того, мандат группы экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР истекает 30 апреля. США, несмотря на опровержения Москвы, считают, что РФ использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине. При этом каких-либо доказательств своим утверждениям Вашингтон не приводит. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240424/prodvizhenie-1941904807.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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